Các nhà đầu tư phương Tây quan tâm trở lại thị trường Nga

Hơn 1.000 thỏa thuận với tổng trị giá trên 6.600 tỷ ruble (khoảng 90,43 tỷ USD) đã được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 29, một hội nghị kinh tế thường niên quan trọng nhất ở Nga, cho thấy tầm vóc của sự kiện và sự quan tâm trở lại của các nhà đầu tư tới thị trường của Nga.

Theo thông tin do Cố vấn Tổng thống Nga kiêm Thư ký điều hành Ủy ban Tổ chức SPIEF Anton Kobyakov cho biết, SPIEF 2026 thu hút hơn 24.500 đại biểu đến từ 142 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tổng cộng có 1.084 thỏa thuận với tổng trị giá 6.642 tỷ ruble được ký kết. Cũng theo cố vấn Anton Kobyakov, nhiều nhà đầu tư phương Tây đang quan tâm tới việc dần quay lại thị trường Nga và đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, một phái đoàn chính thức của Mỹ tham dự SPIEF.

SPIEF 29 diễn ra từ ngày 3 - 6/6 tại St. Petersburg và được xem là sự kiện quan trọng hàng đầu của Nga trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư.

Số lượng cũng như giá trị các thỏa thuận được ký kết luôn là một trong những chỉ dấu đáng chú ý phản ánh mức độ quan tâm của giới doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với nền kinh tế Nga.

Tại SPIEF năm 2010, hàng trăm thỏa thuận và bản ghi nhớ đầu tư với tổng trị giá hơn 775 tỷ USD đã được ký kết. SPIEF năm 2013 ghi nhận con số kỷ lục với hơn 100 thỏa thuận có tổng trị giá lên tới 9.600 tỷ ruble (tương đương 320 tỷ USD).

Tại sự kiện năm 2024, giá trị các thỏa thuận không được coi là bí mật thương mại lên tới 6.490 tỷ ruble và năm 2025 là 6.480 tỷ ruble./.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tự tin nền kinh tế đang đi đúng hướng Người đứng đầu nước Nga tuyên bố những tin đồn về các vấn đề lớn trong nền kinh tế Nga là phóng đại quá mức, hiện nền kinh tế đang đạt kết quả bất chấp cuộc tranh luận về lãi suất chủ chốt.