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Công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh về xăng E10

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Uyên Hương
Một điểm bán xăng E10 RON95. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)
Một điểm bán xăng E10 RON95. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) vừa vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10.

Người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email: khieunai@bvntd.gov.vn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản gồm họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ; thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh bị phản ánh; thời điểm đổ xăng; loại xe, năm sản xuất; nội dung phản ánh và đề nghị.

Cùng đó, người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh (nếu có) để phục vụ việc xác minh, xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)
#xăng E10 #tiếp nhận phản ánh #địa chỉ email
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