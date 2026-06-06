Công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh về xăng E10

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) vừa vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10.

Người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email: khieunai@bvntd.gov.vn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản gồm họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ; thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh bị phản ánh; thời điểm đổ xăng; loại xe, năm sản xuất; nội dung phản ánh và đề nghị.

Cùng đó, người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh (nếu có) để phục vụ việc xác minh, xử lý./.

Bộ Công Thương cảnh báo rủi ro với một số dòng xe khi sử dụng xăng E10 Từ ngày 1/6, xăng E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc. Bộ Công Thương đã phát hành Cẩm nang xăng sinh học E10, đưa ra nhiều khuyến nghị dành cho người sử dụng ô tô, xe máy.