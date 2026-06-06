Trung tâm sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững thế hệ mới tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong nỗ lực giảm phát thải carbon của ngành hàng không, miền Nam nước Pháp đang nổi lên như một trung tâm sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững thế hệ mới (e-SAF).



Mới đây, tập đoàn Canada SAF+ International Group (SAF+IG) xác nhận lựa chọn cảng Port-la-Nouvelle, thuộc vùng Occitanie, để xây dựng một nhà máy sản xuất e-SAF quy mô lớn, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp xanh của địa phương.



Dự án này phù hợp với định hướng biến Port-la-Nouvelle thành “cảng của quá trình chuyển đổi năng lượng” tại khu vực Địa Trung Hải. Bên cạnh điện gió ngoài khơi và hydro xanh, chính quyền địa phương kỳ vọng việc thu hút các dự án nhiên liệu tổng hợp sẽ góp phần thúc đẩy tái công nghiệp hóa và tạo ra các chuỗi giá trị mới cho nền kinh tế khu vực.



Sự xuất hiện của SAF+IG cũng nối dài làn sóng đầu tư vào nhiên liệu hàng không xanh tại miền Nam nước Pháp. Trước đó, khu công nghiệp – cảng biển Marseille-Fos đã thu hút hai dự án lớn là H4 Marseille-Fos và NeoCarb.

Các dự án này đều hướng tới sản xuất nhiên liệu tổng hợp nhằm đáp ứng nhu cầu giảm phát thải của ngành vận tải hàng không và hàng hải trong những năm tới.



Động lực thúc đẩy các khoản đầu tư này đến từ các quy định ngày càng chặt chẽ của Liên minh châu Âu. Theo chương trình RefuelEU Aviation, các hãng hàng không sẽ phải tăng dần tỷ lệ sử dụng nhiên liệu bền vững trong hoạt động khai thác.

Trong bối cảnh đó, e-SAF được xem là một giải pháp đầy tiềm năng nhờ được sản xuất từ hydro tái tạo hoặc hydro phát thải thấp kết hợp với khí CO2 thu hồi từ các hoạt động công nghiệp.



Dự án của SAF+IG đặt mục tiêu đạt công suất khoảng 75.000 tấn e-SAF mỗi năm vào năm 2030. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 700 triệu euro (806 triệu USD), tạo ra khoảng 100 việc làm trực tiếp cùng hàng trăm việc làm gián tiếp.

Để giảm thiểu rủi ro thương mại, doanh nghiệp Canada cho biết đã ký các thỏa thuận tiêu thụ sản phẩm với Air Transat và Air France-KLM, trong bối cảnh thị trường nhiên liệu hàng không xanh vẫn đang trong giai đoạn hình thành.



Trong khi đó, dự án H4 Marseille-Fos cũng hướng tới sản lượng tương đương 75.000 tấn e-SAF mỗi năm với tổng vốn đầu tư lên tới 1,5 tỷ euro. NeoCarb có cách tiếp cận khác khi tập trung trước tiên vào sản xuất e-methanol phục vụ vận tải biển, trước khi mở rộng sang sản xuất e-kérosène cho ngành hàng không trong giai đoạn tiếp theo.



Theo các chuyên gia năng lượng, e-SAF mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Không giống như nhiên liệu sinh học truyền thống vốn phụ thuộc vào nguồn sinh khối ngày càng khan hiếm, nhiên liệu tổng hợp có thể được sản xuất từ hydro xanh và khí CO₂ thu hồi.

Ngoài ra, loại nhiên liệu này có thể sử dụng ngay trên các động cơ và cơ sở hạ tầng hàng không hiện có mà không cần thay đổi lớn về kỹ thuật.



Tuy nhiên, triển vọng của ngành vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những trở ngại lớn nhất là chi phí sản xuất. Các chuyên gia ước tính giá thành e-SAF hiện cao gấp khoảng 5 lần so với nhiên liệu hàng không truyền thống.

Bên cạnh đó, quy trình sản xuất đòi hỏi lượng điện tái tạo rất lớn, trong khi nguồn cung hydro xanh vẫn còn hạn chế và chi phí cao.



Ngoài yếu tố kinh tế, các dự án còn phải vượt qua nhiều thủ tục hành chính, đánh giá môi trường và tham vấn cộng đồng trước khi có thể triển khai. Tại Port-la-Nouvelle cũng như Marseille-Fos, các chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện các nghiên cứu kỹ thuật và môi trường nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý ngày càng nghiêm ngặt.



Một thách thức khác là sự chấp nhận của thị trường. Nhiều hãng hàng không lo ngại chi phí nhiên liệu xanh sẽ làm tăng giá vé và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh.

Một số doanh nghiệp trong ngành đã kêu gọi nới lỏng các quy định bắt buộc về tỷ lệ pha trộn nhiên liệu bền vững. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quá trình chuyển đổi xanh là không thể tránh khỏi nếu ngành hàng không muốn đạt được các mục tiêu giảm phát thải trong dài hạn.



Dù còn nhiều bất định, sự xuất hiện đồng thời của các dự án e-SAF quy mô lớn tại miền Nam nước Pháp cho thấy khu vực này đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển nhiên liệu hàng không sạch của châu Âu.

Nếu thành công, các dự án không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính mà còn mở ra một ngành công nghiệp mới với giá trị kinh tế đáng kể cho nước Pháp trong thập niên tới./.

Hàng không Pháp tăng tốc chuyển đổi sang nhiên liệu xanh Tại Pháp, các hãng hàng không và doanh nghiệp năng lượng hiện đặc biệt quan tâm tới nhiên liệu hàng không bền vững , được xem là giải pháp khả thi nhất để giảm phát thải carbon trong nhiều năm tới.

​

​