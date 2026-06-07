Boeing cam kết hậu mãi cho đơn hàng 200 máy bay của Trung Quốc

Ông Chris Raymond, Giám đốc điều hành Bộ phận Dịch vụ Toàn cầu của Boeing ngày 6/6 cho biết tập đoàn chế tạo máy bay này hoàn toàn có thể cung cấp linh kiện hậu mãi cho Trung Quốc nhằm hỗ trợ đơn hàng 200 máy bay. Đây là thỏa thuận được Boeing công bố sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua.

Ông Raymond khẳng định phía Trung Quốc sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào trong việc tiếp cận các nguồn linh kiện để phục vụ thỏa thuận trên, miễn là những linh kiện đó nằm trong danh mục được phép bán ra toàn cầu.

Ông Raymond cũng thông tin thêm rằng tập đoàn hiện đã có sẵn một kho chứa linh kiện ngay tại quốc gia này.

Trước đó, Giám đốc điều hành (CEO) của Boeing, ông Kelly Ortberg, từng nhận định thỏa thuận mua 200 máy bay của Trung Quốc sẽ được hoàn tất thủ tục ký kết trong năm nay, và đây mới chỉ là thương vụ mở màn cho một thỏa thuận tiềm năng có quy mô lớn hơn rất nhiều trong tương lai.

Về phía mình, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đưa ra yêu cầu phía Mỹ cần cung cấp các cam kết đảm bảo nguồn cung đối với các bộ phận và linh kiện động cơ máy bay theo thỏa thuận trên.

Bên cạnh thương vụ tại thị trường Trung Quốc, ông Raymond cũng đánh giá khái quát về tình hình thị trường hàng không thế giới.

Ông cho biết số giờ bay tại hầu hết các khu vực hiện vẫn ghi nhận mức tăng trưởng từ vừa phải đến tích cực, đồng thời nhu cầu nâng cấp, sửa đổi máy bay vẫn hiện hữu bất chấp những ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Iran.

Dù vậy, vị lãnh đạo này thừa nhận rằng việc phân phối các linh kiện động cơ cũng như các bộ phận như cửa sổ khoang lái của Boeing vẫn đang gặp nhiều thách thức do tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để đối phó với tình hình này, bộ phận của ông đang tìm cách cắt giảm chi phí thông qua việc nâng cao hiệu suất nhờ ứng dụng phân tích dữ liệu, thay vì biện pháp cắt giảm nhân sự./.

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