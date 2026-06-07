Việt Nam và TFO Canada hướng tới quan hệ đối tác thương mại chiến lược

Sau hơn một thập kỷ hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp, quan hệ giữa Cục Xúc tiến thương mại (Vietrade) thuộc Bộ Công Thương Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến thương mại Canada (TFO Canada) đang bước sang một giai đoạn mới, với trọng tâm không chỉ còn là hỗ trợ kỹ thuật mà hướng tới xây dựng quan hệ đối tác thương mại chiến lược giữa hai bên.

Bước tiến mới này được đánh dấu bằng việc hai bên ký kết thỏa thuận triển khai dự án TRISEG giai đoạn 2026-2030 trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam-Canada (JEC 3) tại Ottawa.

Dự án này sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các doanh nghiệp khu vực nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường Canada và Bắc Mỹ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Canada, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương, cho rằng thành công của giai đoạn hợp tác 2021-2024 đã tạo nền tảng để hai bên nâng tầm quan hệ trong giai đoạn mới. Vietrade hiện đã trở thành đối tác chiến lược của TFO Canada tại Việt Nam.

Theo ông Vũ Bá Phú, dự án mới phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của cả hai bên trước những biến động của môi trường thương mại quốc tế. Thay vì chỉ hỗ trợ một số doanh nghiệp riêng lẻ, mục tiêu là xây dựng năng lực cho cả một nhóm doanh nghiệp có khả năng trở thành lực lượng tiên phong trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đánh giá từ phía Canada cũng cho thấy sự đồng thuận về tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam trong chiến lược hợp tác kinh tế của Canada.

Ông Steven Tipman, Giám đốc điều hành TFO Canada, cho biết quyết định tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam không chỉ xuất phát từ thành công của các dự án trước đây mà còn từ vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong các chuỗi cung ứng và mạng lưới thương mại khu vực.

Đây là sự tiếp nối của những công tác quan trọng mà TFO Canada đang thực hiện nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tiếp cận thị trường Canada. Theo ông Steve Tipman, Việt Nam sở hữu một lợi thế đặc biệt khi khoảng 98% số doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi Canada đang theo đuổi chiến lược đa dạng hóa thương mại và nguồn nhập khẩu.

Điểm đáng chú ý là cả hai bên đều nhìn nhận dự án mới trong một bối cảnh rộng lớn hơn của quan hệ kinh tế song phương. Ông Vũ Bá Phú cho rằng việc tăng cường hiện diện tại Canada và Bắc Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của Việt Nam bởi chúng ta đang lệ thuộc khá nhiều vào một số thị trường trọng điểm. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thích ứng với thị trường Canada và Bắc Mỹ, từ đó mở rộng thêm các kênh xuất khẩu bền vững.

Ở chiều ngược lại, ông Steven Tipman cho rằng hợp tác với Việt Nam hoàn toàn phù hợp với Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada cũng như mục tiêu xây dựng các mối quan hệ thương mại với những đối tác đáng tin cậy.

Theo ông, Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada. Sự hợp tác giữa TFO Canada và Vietrade nhằm tiếp tục củng cố các mối liên kết thương mại giữa hai nước thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Canada.

Trưởng đoàn Vietrade và TFO Canada trao quà lưu niệm sau phiên thảo luận. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Sự tương đồng trong đánh giá của cả Vietrade và TFO Canada cho thấy quan hệ giữa hai tổ chức đang chuyển từ mô hình hỗ trợ phát triển truyền thống sang mô hình đối tác cùng phát triển. Nếu như trước đây trọng tâm là hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam thì nay mục tiêu đã mở rộng sang việc tạo dựng những kết nối thương mại dài hạn, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam-Canada trong bối cảnh cả hai nước đều đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Việc ký kết dự án TRISEG vì thế không chỉ mở ra cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước mà còn phản ánh sự trưởng thành trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada, từ đối tác hỗ trợ sang đối tác thương mại chiến lược trong giai đoạn phát triển mới./.

Việt Nam và Canada thống nhất định hướng hợp tác kinh tế giai đoạn mới Việt Nam và Canada quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước và tạo nền tảng cho những bước phát triển mới trong quan hệ song phương thời gian tới.