Nga đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong vấn đề Ukraine

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/6 cho biết Nga đánh giá cao sự chân thành của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine.

Trả lời phỏng vấn nhà báo Pavel Zarubin, ông Peskov nêu rõ Nga đang đánh giá các tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về vấn đề Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sự tồn tại của những quan điểm khác nhau giữa các thành viên trong nội bộ chính quyền Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, phía Moskva nhìn chung cho rằng ông chủ Nhà Trắng thực sự muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và Nga đánh giá cao sự chân thành cũng như ý chí chính trị của nhà lãnh đạo Mỹ.

Trong khi đó, Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại Yury Ushakov cùng ngày tiết lộ nước này vẫn duy trì kênh liên lạc kín với Ukraine và hai bên đã có những cuộc tiếp xúc cởi mở trong các vòng đàm phán trước đó.

Trả lời phỏng vấn nhà báo Pavel Zarubin về kế hoạch của một doanh nhân Nga đến Kiev để chuyển thông tin từ phía Moskva, ông Ushakov thừa nhận Nga có cả những kênh liên lạc công khai và bí mật với chính quyền Kiev.

Mặc dù từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về nhân vật trên, song ông Ushakov cho biết đây là vị doanh nhân khá nổi tiếng. Bên cạnh đó, Cố vấn Tổng thống Nga cũng xác nhận các kênh liên lạc công khai đã tồn tại khi Moskva và Kiev tiến hành một số vòng đàm phán./.

Tổng thống Ukraine đề xuất gặp lãnh đạo Nga để bàn việc chấm dứt chiến tranh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất gặp trực tiếp lãnh đạo Nga, khẳng định nước này sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện trong thời gian diễn ra các cuộc thương lượng.