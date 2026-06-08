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Giá dầu thế giới tăng 3% sau vụ tấn công tên lửa của Iran vào Israel

Trong phiên giao dịch đầu ngày 8/6, giá dầu Brent đã tăng 3,29% lên 96,15 USD/thùng.; giá dầu tương đương của Mỹ, West Texas Intermediate (WTI), tăng 3,25% lên 93,48 USD/thùng.

Bích Liên
Một cơ sở khai thác dầu mỏ ở thành phố Haifa, Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một cơ sở khai thác dầu mỏ ở thành phố Haifa, Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/6, giá dầu đã tăng hơn 3% khi thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần, phản ánh những lo ngại mới về vụ tấn công đầu tiên của Iran vào Israel kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4.

Trong phiên giao dịch đầu ngày, giá dầu Brent đã tăng 3,29% lên 96,15 USD/thùng. Giá dầu tương đương của Mỹ, West Texas Intermediate (WTI), tăng 3,25% lên 93,48 USD/thùng.

Xu hướng tăng giá này diễn ra sau khi Israel đưa tin Iran đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo vào miền Bắc Israel trong nhiều đợt tấn công liên tiếp trong vòng 1 giờ vào ngày 7/6.

Quân đội Israel tuyên bố đã đánh chặn thành công và nước này sẽ “đáp trả mạnh tay”. Về phần mình, quân đội Iran nhấn mạnh vụ tấn công mới nhất của Israel vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban đã “vượt qua mọi lằn ranh đỏ”.

Các động thái trên đang gây thêm căng thẳng cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh vào ngày thứ 100 của cuộc xung đột tại Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá dầu #tấn công tên lửa #Iran-Israel #Nhu cầu dầu TP. Hà Nội
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