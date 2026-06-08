Giá vàng tiếp tục giảm, thương hiệu SJC xuống ngưỡng 148,5 triệu đồng

Sáng nay (8/6), thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 1,6-1,7 triệu đồng mỗi lượng trong khi tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 10 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 144,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước (6/6)

Không nằm ngoài xu hướng, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu sáng nay niêm yế 144,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với ngày 6/6. Công ty Phú Quý niêm yết 144,5-148 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã tăng lên mức 3,5-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.309 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.150 đồng/USD, tăng 3 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước (5/6).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.097-26.407 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.139-26.407 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.127-26.407 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.120-26.407 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng lao dốc mạnh, chiều bán ra chỉ còn 153,2 triệu đồng mỗi lượng Thị trường vàng trong nước lao dốc khi giảm hơn 2 triệu đồng/lượng vào chiều 5/6. Mức giá hiện tại cũng giảm hơn 5,8 triệu đồng so với đầu tuần, đồng thời thu hẹp chênh lệch trong nước và thế giới còn 11,2 triệu đồng.