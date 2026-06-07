Ninh Bình: Khởi công xây dựng nhà máy giấy bao bì 3.050 tỷ đồng

Ngày 7/6, tại Khu công nghiệp Khánh Phú, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Công ty Cổ phần GĐT Ninh Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy giấy bao bì đóng gói thiết bị điện tử công nghệ cao. Dự lễ khởi công có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng các đơn vị nhà thầu, đơn vị đối tác của Công ty.

Ông Đinh Như Kiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GĐT Ninh Bình, chủ đầu tư dự án cho biết, dự án xây dựng nhà máy giấy bao bì đóng gói thiết bị điện tử công nghệ cao được khởi công xây dựng nhằm bắt kịp xu thế phát triển kinh tế xanh và bền vững hiện nay.

Trong đó, ngành công nghiệp giấy đóng vai trò then chốt trong việc cung ứng chuỗi bao bì, nguyên liệu cho các ngành sản xuất và tiêu dùng.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư 3.050 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 11ha, sản lượng 360 nghìn tấn/năm, được đầu tư đồng bộ với hệ thống dây chuyền thiết bị hiện đại, tự động hóa cao được nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia tiên tiến.

Khi đi vào hoạt động, ngoài việc cung cấp ra thị trường những sản phẩm giấy chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, nhà máy còn giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động và đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương.

Công ty Cổ phần GĐT Ninh Bình cam kết đặt yếu tố bền vững làm trọng tâm với công nghệ tuần hoàn, xử lý nước thải, khí thải đạt chuẩn theo quy chuẩn quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho môi trường sinh thái xung quanh.

Công ty sẽ tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để triển khai dự án an toàn-chất lượng-đúng tiến độ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình Bùi Duy Quang cho rằng, việc khởi công xây dựng nhà máy đánh dấu bước khởi đầu của một dự án công nghiệp quy mô lớn, là minh chứng sinh động cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh Ninh Bình.

Dự án phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh, góp phần phát triển công nghiệp hỗ trợ, hoàn thiện chuỗi cung ứng cho ngành điện tử và công nghiệp công nghệ cao; đồng thời tạo thêm nguồn lực mới cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn tới.

Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án không chỉ tạo doanh thu trên 5.000 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp trên 300 tỷ đồng ngân sách nhà nước mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và bền vững.

Ông Bùi Duy Quang tin tưởng, với năng lực, kinh nghiệm và quyết tâm của nhà đầu tư, cùng sự đồng hành của các cấp, các ngành và địa phương, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, sớm hoàn thành và đi vào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà tỉnh Ninh Bình đang quyết tâm thực hiện.

Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đề nghị Công ty Cổ phần GĐT Ninh Bình tập trung tối đa nguồn lực; lựa chọn nhà thầu có năng lực để thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư; trong quá trình vận hành nhà máy, doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, môi trường, lao động, an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy; kiểm soát chặt chẽ chất thải rắn, khí thải và nước thải; đồng thời chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn lao động, sự cố kỹ thuật, cháy nổ; tuyệt đối không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến người lao động, cộng đồng dân cư và môi trường xung quanh.

Đặc biệt, doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, văn minh và nhân văn.

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng và sản xuất kinh doanh.

Dịp này, Công ty Cổ phần GĐT Ninh Bình cùng các đơn vị đối tác đã trao tổng số tiền 800 triệu đồng tặng Quỹ an sinh xã hội phường Đông Hoa Lư và xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình./.

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