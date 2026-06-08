Lâm Đồng mở đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Nhằm khắc phục tồn tại trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phục vụ Đoàn kiểm tra của Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt chống khai thác IUU, rà soát toàn bộ hồ sơ, dữ liệu, đồng thời mở đợt cao điểm xử lý nghiêm các vi phạm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương có tàu cá phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là hoặc thực hiện mang tính hình thức.

Toàn bộ số liệu, hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra phải bảo đảm chính xác, minh bạch, có khả năng đối chiếu, truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của tỉnh từ đầu năm 2026 đến thời điểm kiểm tra; đồng thời làm rõ kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế trong giai đoạn 2024-2025 đã báo cáo với Ủy ban châu Âu (EC).

Tuyên truyền chống khai thác IUU lưu động ngay trên tàu cá, bến cảng mang lại hiệu quả trong nhận thức của từng ngư dân. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tập trung hoàn thiện công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản; quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS); kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàu cá ra vào cảng, sản lượng thủy sản khai thác và công tác truy xuất nguồn gốc.

Để tăng cường kiểm soát tàu cá, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các lực lượng chức năng tổ chức đợt cao điểm kiểm tra đến hết ngày 30/6 tại các cảng cá, khu neo đậu, cửa sông, cửa biển và các điểm tập kết tàu cá.

Các lực lượng kiên quyết xử lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, vi phạm quy định về đánh dấu, ghi số đăng ký hoặc không thực hiện việc cập cảng theo quy định.

Công an tỉnh được giao tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép; điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp hợp thức hóa hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản và các hành vi vi phạm liên quan theo quy định của pháp luật.

Đối với các xã, phường ven biển và đặc khu Phú Quý, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát toàn diện đội tàu, quản lý chặt chẽ các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động hoặc có nguy cơ cao vi phạm IUU; tổ chức theo dõi, kiểm soát, không để các tàu này xuất bến khi chưa đáp ứng đầy đủ quy định.

Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sảncũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về nguyên liệu đầu vào, bảo đảm tính minh bạch và sự thống nhất giữa hồ sơ lưu trữ với thực tế sản xuất. Tỉnh nghiêm cấm mọi hành vi gian lận nguồn gốc nguyên liệu, hợp thức hóa hồ sơ hoặc sai lệch sản lượng nhằm đối phó với công tác kiểm tra.

Lâm Đồng hiện có 192 km bờ biển với khoảng 8.300 tàu cá, trong đó gần 1.900 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên. Đội tàu tập trung chủ yếu tại khu vực Phan Thiết, La Gi, Phan Rí Cửa và đặc khu Phú Quý.

Với quy mô đội tàu lớn, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, từ đầu năm 2026, tỉnh Lâm Đồng liên tục mở đợt cao điểm chống khai thác IUU. Những tàu cá không đủ giấy phép, mất kết nối VMS hoặc không ghi nhật ký khai thác đều bị kiểm soát nghiêm tại cảng với mục tiêu xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác.)

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh số hóa ngành thủy sản thông qua quản lý dữ liệu tàu cá trên nền tảng điện tử, bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và triển khai nhật ký khai thác điện tử eCDT.

Tính đến cuối tháng 5/2026, 100% tàu đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Công tác quản lý đội tàu, theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển tiếp tục được tăng cường, ngăn chặn, không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài./.

Lâm Đồng thành lập Tổ công tác liên ngành chống khai thác IUU Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ, được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để ký ban hành các văn bản của Tổ công tác.