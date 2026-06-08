Israel vẫn mở không phận khi một số nước Trung Đông đóng cửa bầu trời

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, hoạt động tại Sân bay quốc tế Ben Gurion trong đêm 8, rạng sáng 9/6 (giờ địa phương) vẫn diễn ra bình thường bất chấp cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo do Iran tiến hành nhằm vào Israel khoảng 2 giờ trước.

Theo Kênh truyền hình Channel 12, đến thời điểm hiện tại chỉ có một chuyến bay của Austrian Airlines dự kiến khởi hành vào ngày 8/6 bị hủy. Nếu tình hình không có diễn biến mới trong vài giờ tới, sân bay sẽ hoạt động với công suất đầy đủ trong ngày 8/6.

Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev xác nhận không phận nước này vẫn mở và các chuyến bay tiếp tục hoạt động theo lịch trình.

Nhà chức trách khuyến cáo hành khách có lịch trình bay vẫn nên đến sân bay theo kế hoạch, trừ khi có thông báo mới.

Diễn biến này trái ngược với một số quốc gia trong khu vực như Iraq, Syria, những nước đã quyết định đóng cửa không phận sau khi căng thẳng leo thang. Iran cũng tuyên bố đóng cửa không phận khu vực phía Tây đất nước cho đến khi có thông báo mới.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tiến hành các cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà trung gian Pakistan nhằm trao đổi về những diễn biến mới nhất trong khu vực.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, các cuộc thảo luận tập trung vào phản ứng của Tehran trước những gì nước này gọi là các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel tại Liban.

Trước đó, Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía miền Bắc Israel để đáp trả các cuộc không kích của Israel nhằm vào các trung tâm chỉ huy của lực lượng Hezbollah tại Beirut.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết Tổng tham mưu trưởng Eyal Zamir đang tiến hành đánh giá tình hình và phê duyệt các kế hoạch hành động tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ liên lạc ngay với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để đề nghị không tiến hành các cuộc tấn công đáp trả Iran.

Trong cuộc trao đổi với kênh Channel 12, ông Trump nhận định các đợt phóng tên lửa của Iran “không gây thương vong” và cảnh báo rằng bất kỳ hành động trả đũa nào cũng có thể khiến vòng xoáy xung đột tiếp tục kéo dài.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời tiết lộ Washington đang ở rất gần một thỏa thuận cuối cùng với Tehran và không muốn những diễn biến quân sự mới làm đổ vỡ tiến trình đàm phán.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng về các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở Beirut, cho rằng động thái này đã góp phần làm gia tăng căng thẳng và gây ảnh hưởng tiêu cực tới các cuộc thương lượng với Iran./.

Iran tung đòn tấn công đầu tiên sau lệnh ngừng bắn, Israel đáp trả mạnh mẽ IDF xác nhận các hệ thống phòng không của Israel đã bắn hạ 2 quả tên lửa trong đợt tấn công thứ nhất và đang nỗ lực đánh chặn đợt tấn công tên lửa thứ 2 từ phía Iran.