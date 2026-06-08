Thế giới

Trung Đông

Israel vẫn mở không phận khi một số nước Trung Đông đóng cửa bầu trời

Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev xác nhận không phận nước này vẫn mở và các chuyến bay tiếp tục hoạt động theo lịch trình dù xung đột tại Trung Đông căng thẳng.

Thanh Bình
Sân bay quốc tế Ben Gurion, Israel. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Sân bay quốc tế Ben Gurion, Israel. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, hoạt động tại Sân bay quốc tế Ben Gurion trong đêm 8, rạng sáng 9/6 (giờ địa phương) vẫn diễn ra bình thường bất chấp cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo do Iran tiến hành nhằm vào Israel khoảng 2 giờ trước.

Theo Kênh truyền hình Channel 12, đến thời điểm hiện tại chỉ có một chuyến bay của Austrian Airlines dự kiến khởi hành vào ngày 8/6 bị hủy. Nếu tình hình không có diễn biến mới trong vài giờ tới, sân bay sẽ hoạt động với công suất đầy đủ trong ngày 8/6.

Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev xác nhận không phận nước này vẫn mở và các chuyến bay tiếp tục hoạt động theo lịch trình.

Nhà chức trách khuyến cáo hành khách có lịch trình bay vẫn nên đến sân bay theo kế hoạch, trừ khi có thông báo mới.

Diễn biến này trái ngược với một số quốc gia trong khu vực như Iraq, Syria, những nước đã quyết định đóng cửa không phận sau khi căng thẳng leo thang. Iran cũng tuyên bố đóng cửa không phận khu vực phía Tây đất nước cho đến khi có thông báo mới.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tiến hành các cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà trung gian Pakistan nhằm trao đổi về những diễn biến mới nhất trong khu vực.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, các cuộc thảo luận tập trung vào phản ứng của Tehran trước những gì nước này gọi là các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel tại Liban.

Trước đó, Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía miền Bắc Israel để đáp trả các cuộc không kích của Israel nhằm vào các trung tâm chỉ huy của lực lượng Hezbollah tại Beirut.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết Tổng tham mưu trưởng Eyal Zamir đang tiến hành đánh giá tình hình và phê duyệt các kế hoạch hành động tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ liên lạc ngay với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để đề nghị không tiến hành các cuộc tấn công đáp trả Iran.

Trong cuộc trao đổi với kênh Channel 12, ông Trump nhận định các đợt phóng tên lửa của Iran “không gây thương vong” và cảnh báo rằng bất kỳ hành động trả đũa nào cũng có thể khiến vòng xoáy xung đột tiếp tục kéo dài.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời tiết lộ Washington đang ở rất gần một thỏa thuận cuối cùng với Tehran và không muốn những diễn biến quân sự mới làm đổ vỡ tiến trình đàm phán.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng về các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở Beirut, cho rằng động thái này đã góp phần làm gia tăng căng thẳng và gây ảnh hưởng tiêu cực tới các cuộc thương lượng với Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Không phận #Tấn công tên lửa đạn đạo #Chuyến bay #Xung đột tại Trung Đông Iran Israel
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Dự trữ ngoại hối của Israel lập kỷ lục mới

Dự trữ ngoại hối của Israel vào cuối tháng 5/2026 đã đạt mức cao kỷ lục 238,68 tỷ USD, tăng 2,95 tỷ USD so với cuối tháng 4, quy mô dự trữ tương đương 37,2% GDP của nền kinh tế Israel.

Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad al-Abdullah al-Sabah (thứ 2, phải) thị sát khu vực sân bay quốc tế Kuwait ở tỉnh Farwaniya bị tấn công, ngày 3/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bahrain và Kuwait kích hoạt các biện pháp phòng không

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Kuwait cho biết những tiếng nổ mà người dân có thể nghe thấy là kết quả của hoạt động đánh chặn các mục tiêu trên không của lực lượng phòng không nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel hoãn thông qua thỏa thuận ngừng bắn với Liban

Phát biểu trong cuộc họp Nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh hiện “chưa có bất kỳ thỏa thuận nào,” bởi Hezbollah từ chối chấp thuận các điều kiện đã được các bên thảo luận.

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Nỗi lo lớn hơn chấn thương

Nếu muốn tạo nên bất ngờ tại Bắc Mỹ, Jordan cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tránh những bàn thua không đáng có từ các tình huống cố định.

Phương tiện bị phá hủy sau vụ không kích của Israel tại Sidon, Liban ngày 28/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn

Israel và Liban ngày 3/6 (giờ địa phương) đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi “sự chấm dứt hoàn toàn” các hoạt động bắn phá của Hezbollah.