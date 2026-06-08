Tổng thống Donald Trump tiết lộ Mỹ và Iran tiến rất gần tới thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/6 cho biết nước này và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận và hiện chỉ còn “vài điểm” chưa ngã ngũ.

Trả lời phỏng vấn kênh tin tức NBC, Tổng thống Trump thừa nhận các điểm bất đồng còn lại với Iran không phải là “những vấn đề lớn.” Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng loại trừ khả năng giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran, cũng như dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước khi đạt được thỏa thuận với Tehran.

Tổng thống Trump cho rằng những bước đi như vậy có thể được thực hiện nếu đạt được thỏa thuận và Iran cần thực hiện tốt công việc của mình.

Cũng trong ngày 7/6, hãng thông tấn Fars đưa tin Iran hiện đang thu trung bình từ 1,5-2 triệu USD đối với mỗi tàu đi qua Eo biển Hormuz.

Fars dẫn lời ông Mohsen Zanganeh - thành viên Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội Iran - xác nhận Tehran đã bắt đầu triển khai kế hoạch thu phí dịch vụ đối với tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz. Theo đó, một nhóm công tác đã được thành lập để triển khai kế hoạch trên với sự phối hợp của Bộ Kinh tế và Tài chính Iran và được đặt dưới sự giám sát của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.

Số tiền thu về sẽ được nộp vào kho bạc của Iran và chi cho các mục đích đã xác định. Đáng chú ý, một phần các khoản thanh toán được thực hiện thông qua đồng tiền điện tử có tính ổn định là Tether (USDT), hàng hóa hoặc thông qua phương thức trao đổi hàng hóa.

Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Ahmadreza Lahijanzadeh - Thứ trưởng Bộ Môi trường Iran - thông báo cơ quan này đã bắt đầu soạn thảo bộ quy định về thu phí để đổi lấy việc cung cấp các dịch vụ môi trường tại Eo biển Hormuz.

Trong một động thái khác, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 7/6 tuyên bố Tehran sẽ “đình chỉ tiến trình đàm phán” và chuyển sang tình trạng “đối đầu trực tiếp” nếu Israel tiếp tục tấn công Liban.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf nhấn mạnh lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ và việc Washington “bật đèn xanh” cho những cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban sẽ biến “các căn cứ và tài sản của Mỹ và Israel trong khu vực thành những mục tiêu hợp pháp.”

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei đã đưa ra lời cảnh báo về việc đáp trả “dứt khoát và đau đớn” đối với cuộc tấn công của Israel vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Hãng thông tấn Quốc gia Liban (NNA) đưa tin Israel đã tiến hành một cuộc không kích mới vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương./.

Mỹ-Iran đối đầu trở lại: Trung Đông nóng lên giữa bế tắc đàm phán hạt nhân Căng thẳng giữa Mỹ-Iran leo thang với các cuộc tấn công qua lại, đàm phán hạt nhân bế tắc và nguy cơ bất ổn gia tăng tại eo biển Hormuz, điểm nóng năng lượng của thế giới.