Thế giới

Trung Đông

Tổng thống Donald Trump tiết lộ Mỹ và Iran tiến rất gần tới thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận các điểm bất đồng còn lại với Iran không phải là “những vấn đề lớn," nhưng ông cũng loại trừ khả năng giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran.

Nhật Ninh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/6 cho biết nước này và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận và hiện chỉ còn “vài điểm” chưa ngã ngũ.

Trả lời phỏng vấn kênh tin tức NBC, Tổng thống Trump thừa nhận các điểm bất đồng còn lại với Iran không phải là “những vấn đề lớn.” Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng loại trừ khả năng giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran, cũng như dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước khi đạt được thỏa thuận với Tehran.

Tổng thống Trump cho rằng những bước đi như vậy có thể được thực hiện nếu đạt được thỏa thuận và Iran cần thực hiện tốt công việc của mình.

Cũng trong ngày 7/6, hãng thông tấn Fars đưa tin Iran hiện đang thu trung bình từ 1,5-2 triệu USD đối với mỗi tàu đi qua Eo biển Hormuz.

Fars dẫn lời ông Mohsen Zanganeh - thành viên Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội Iran - xác nhận Tehran đã bắt đầu triển khai kế hoạch thu phí dịch vụ đối với tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz. Theo đó, một nhóm công tác đã được thành lập để triển khai kế hoạch trên với sự phối hợp của Bộ Kinh tế và Tài chính Iran và được đặt dưới sự giám sát của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.

Số tiền thu về sẽ được nộp vào kho bạc của Iran và chi cho các mục đích đã xác định. Đáng chú ý, một phần các khoản thanh toán được thực hiện thông qua đồng tiền điện tử có tính ổn định là Tether (USDT), hàng hóa hoặc thông qua phương thức trao đổi hàng hóa.

Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Ahmadreza Lahijanzadeh - Thứ trưởng Bộ Môi trường Iran - thông báo cơ quan này đã bắt đầu soạn thảo bộ quy định về thu phí để đổi lấy việc cung cấp các dịch vụ môi trường tại Eo biển Hormuz.

Trong một động thái khác, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 7/6 tuyên bố Tehran sẽ “đình chỉ tiến trình đàm phán” và chuyển sang tình trạng “đối đầu trực tiếp” nếu Israel tiếp tục tấn công Liban.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf nhấn mạnh lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ và việc Washington “bật đèn xanh” cho những cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban sẽ biến “các căn cứ và tài sản của Mỹ và Israel trong khu vực thành những mục tiêu hợp pháp.”

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei đã đưa ra lời cảnh báo về việc đáp trả “dứt khoát và đau đớn” đối với cuộc tấn công của Israel vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Hãng thông tấn Quốc gia Liban (NNA) đưa tin Israel đã tiến hành một cuộc không kích mới vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ-Iran #Thỏa thuận #Eo biển Hormuz Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Dự trữ ngoại hối của Israel lập kỷ lục mới

Dự trữ ngoại hối của Israel vào cuối tháng 5/2026 đã đạt mức cao kỷ lục 238,68 tỷ USD, tăng 2,95 tỷ USD so với cuối tháng 4, quy mô dự trữ tương đương 37,2% GDP của nền kinh tế Israel.

Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad al-Abdullah al-Sabah (thứ 2, phải) thị sát khu vực sân bay quốc tế Kuwait ở tỉnh Farwaniya bị tấn công, ngày 3/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bahrain và Kuwait kích hoạt các biện pháp phòng không

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Kuwait cho biết những tiếng nổ mà người dân có thể nghe thấy là kết quả của hoạt động đánh chặn các mục tiêu trên không của lực lượng phòng không nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel hoãn thông qua thỏa thuận ngừng bắn với Liban

Phát biểu trong cuộc họp Nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh hiện “chưa có bất kỳ thỏa thuận nào,” bởi Hezbollah từ chối chấp thuận các điều kiện đã được các bên thảo luận.

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Nỗi lo lớn hơn chấn thương

Nếu muốn tạo nên bất ngờ tại Bắc Mỹ, Jordan cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tránh những bàn thua không đáng có từ các tình huống cố định.

Phương tiện bị phá hủy sau vụ không kích của Israel tại Sidon, Liban ngày 28/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn

Israel và Liban ngày 3/6 (giờ địa phương) đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi “sự chấm dứt hoàn toàn” các hoạt động bắn phá của Hezbollah.