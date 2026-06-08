Iraq: Va chạm giữa xe buýt và xe tải khiến 40 người thương vong

Ngày 7/6, Bộ Y tế Iraq thông báo có ít nhất 21 người thiệt mạng và 19 người bị thương trong vụ va chạm giữa xe tải với xe buýt xảy ra ở tỉnh Dhi Qar, miền Nam nước này.

Người phát ngôn Bộ trên, ông Saif al-Badr cho biết xe buýt chở khách hành hương theo đạo Shia đã va chạm với một xe tải chở nhiên liệu, gây ra hỏa hoạn. Thi thể nhiều nạn nhân đã bị cháy đen nghiêm trọng.

Các nạn nhân đã được chuyển đến cơ quan pháp y để nhận dạng, trong khi những người bị thương được đưa đến các cơ sở y tế gần đó để điều trị.

Thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết thêm rằng chiếc xe buýt đang trên đường trở về từ các địa điểm linh thiêng ở Karbala và Najaf thuộc miền Trung Iraq đến tỉnh Basra thuộc miền Nam.

Vụ va chạm xảy ra trên đường cao tốc nối Dhi Qar và Basra do xe bồn chạy quá tốc độ.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ tai nạn./.

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