Động đất có độ lớn 8,1 ngoài khơi Philippines

Ngày 8/6, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 8,1 đã được ghi nhận ở ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines.

Trận động đất xảy ra vào lúc 23h37 ngày 7/6 theo giờ GMT (tức 6h37 ngày 8/6 theo giờ Việt Nam).

Tâm chấn của trận động đất cách thành phố General Santos của Philippines, nơi có dân số gần 680.000 người, khoảng 58km và độ sâu chấn tiêu là 57km.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào sau trận động đất.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần dọc nhiều khu vực ven biển Thái Bình Dương sau trận động đất lớn ngoài khơi Philippines.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết sóng thần cao tới 1m dự kiến sẽ xảy ra tại nhiều khu vực từ 11h30 giờ địa phương (tức 9h30 theo giờ Hà Nội)./.

Động đất có độ lớn 5,7 làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ Theo GFZ, trận động đất xảy ra vào lúc 6h giờ GMT (13h giờ Việt Nam) với tâm chấn được xác định ban đầu tại 38,25 độ vĩ Bắc và 38,62 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.