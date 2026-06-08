Thời tiết ngày 8/6: Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 29-31 độ C.

Dự báo, khoảng chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 8/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 8/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ C.

Trên biển, từ đêm 8/6, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 1,5-2,5m, biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông; Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6, ở các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 8/6: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa to đến rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3; từ chiều tối gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Đêm trời chuyển mát.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng đồng bằng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam đến nam cấp 2-3; từ chiều tối và đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Đêm trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C./.

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuẩn bị đón mưa lớn, trời chuyển mát từ chiều tối 8/6 Khoảng chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.