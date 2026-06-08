Cảnh báo nhiều khu vực nguy cơ cháy rừng rất nguy hiểm do nắng nóng gay gắt

Đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa cho biết trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 14/6, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, có nơi nhiệt độ lên tới 40 độ C. Đáng chú ý, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa mạnh, đan xen giữa nắng nóng gay gắt và mưa dông.

Với xu thế thời tiết trên, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo tại một số khu vực, do chịu ảnh hưởng của nắng nóng đặc biệt gay gắt và hiệu ứng gió phơn, nguy cơ cháy rừng sẽ duy trì ở cấp V (báo động đỏ - cực kỳ nguy hiểm); tốc độ lan lửa sẽ rất nhanh và khó kiểm soát nếu xảy ra cháy.

Cụ thể, theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, từ nay đến ngày 14/6, tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%; chiều tối nay có mưa to đến rất to.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, từ chiều tối nay (8/6) có mưa, với lượng mưa từ 20-80mm, có những nơi mưa có thể vượt 150mm.

Cũng trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 14/6, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam hoạt động, khu vực này có nhiều ngày mưa dông. Nguy cơ cháy rừng thấp hơn, nhưng vẫn cần đề phòng cục bộ ở những khu vực rừng khô hạn trong các ngày nắng gián đoạn.

Về nguy cơ cháy rừng, theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bắc Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt làm thảm thực bì khô kiệt, đẩy nguy cơ cháy rừng lên cấp IV (nguy hiểm) đến cấp V (cực kỳ nguy hiểm). Lớp không khí lạnh từ ngày 8/6 có thể mang đến mưa lớn diện rộng, làm giảm nhiệt nhưng lại kèm theo sấm sét, gió giật là nguyên nhân gây cháy rừng rất nguy hiểm.

Đối với Trung Bộ, đây là khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng của nắng nóng đặc biệt gay gắt và hiệu ứng gió phơn. Do đó, mức cảnh báo cháy rừng duy trì tại khu vực này ở cấp V (báo động đỏ - cực kỳ nguy hiểm). Đáng chú ý, tốc độ lan lửa sẽ rất nhanh và khó kiểm soát nếu xảy ra cháy.

Các yếu tố gia tăng nguy cơ cháy rừng được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm nhận định do: Lượng lớn thực bì tại các tỉnh đang khô mục, trở thành vật liệu cháy nguy hiểm. Cùng với đó là hoạt động con người như việc người dân đốt nương rẫy, xử lý thực bì không kiểm soát được khi gió to.

Trước thực trạng trên, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi dùng lửa trong rừng, ven rừng, không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng gay gắt; các chủ rừng, kiểm lâm tăng canh gác, tuần tra 24/24 tại các vùng trọng điểm.

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục giám sát các điểm cháy thông qua dữ liệu vệ tin, nhất là trong các khung giờ nắng nóng từ 11-16 giờ hàng ngày trước khi mưa xuống; các chủ rừng, người dân cần theo dõi chặt chẽ cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Đặc biệt, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương, sẵn sàng phương châm “4 tại chỗ,” nhất là các khu vực rừng thông, rừng khộp và rừng trồng tập trung vốn có trữ lượng vật liệu cháy cao.

Đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng đặc biệt lưu ý hiện tại, hiện tượng El Niño đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại từ tháng 5/2026, dự báo một mùa khô khắc nghiệt hơn vào giai đoạn tới. Do đó, mặc dù có mưa giải nhiệt trong tuần này, công tác chuẩn bị “4 tại chỗ" vẫn cần được duy trì nghiêm ngặt./.

Cả nước có gần 1.570 khu vực nguy cơ xảy ra cháy rừng trong ngày 30/5 Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, trong ngày 30/5, trên cả nước có 411 khu vực nguy cơ cháy rừng cấp III, 327 khu vực cấp IV, 822 khu vực cấp V (cực kỳ nguy hiểm).