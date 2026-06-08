Nghệ An: Hàng trăm người nỗ lực chữa cháy rừng trong đêm

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An, bà Trương Thị Thanh Huyền, trong sáng 8/6, công tác thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện.

Trước đó, đêm 7/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc Trương Thị Thanh Huyền xác nhận thông tin và cho biết trong chiều cùng ngày trên địa bàn đã xảy ra một vụ cháy rừng tại khu vực Rú Xuân, thuộc xóm 19, xã Phúc Lộc (sáp nhập từ 3 xã Nghi Công, Nghi Mỹ và Nghi Lâm cũ).

Trong đêm, hàng trăm người gồm các lực lượng vũ trang và người dân địa phương đã tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa, nỗ lực khống chế đám cháy để giảm nhẹ thiệt hại rừng, tránh lây lan ra diện tích rộng.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân địa phương phát hiện đám cháy rừng trên khu vực Rú Xuân. Do thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát mạnh và nhanh chóng lan rộng trên sườn đồi, khói và ngọn lửa bốc cao, tỏa sáng một vùng rộng lớn trong đêm.

Từ khoảng cách xa hàng trăm mét cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa của vụ cháy bốc cao, bao trùm một khoảng không gian.

Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ hàng trăm người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, kiểm lâm, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã, các tổ chức, đoàn thể và đông đảo người dân địa phương cùng phương tiện tiếp cận hiện trường, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy rừng.

Theo đại diện chính quyền xã Phúc Lộc, khu vực xảy ra hỏa hoạn là rừng tràm, địa hình hiểm trở, đêm tối, gió thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Sau gần 4 giờ tập trung triển khai các biện pháp chữa cháy, đến khoảng 23 giờ 30 phút đêm 7/6, đám cháy cơ bản được khống chế. Ngọn lửa không còn nguy cơ lan rộng sang các khu vực rừng lân cận.

Bà Trương Thị Thanh Huyền cho biết thêm dù trong điều kiện đêm khuya, các lực lượng vẫn chia thành nhiều tổ, nhóm tiếp cận hiện trường, thực hiện phát, dọn thực bì tạo đường băng cản lửa, sử dụng máy thổi gió và các loại vỉ dập lửa, cành cây tươi để dập lửa, khoanh vùng, cô lập đám cháy với quyết tâm khống chế vụ cháy để sớm dập tắt, giảm thiểu thiệt hại về rừng.

Khi dập tắt được ngọn lửa, lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số túc trực tại hiện trường để theo dõi, xử lý các điểm còn âm ỉ, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trở lại.

Trước đó, trong tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao, đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực rừng thông, rừng tre, nứa và những vùng có thảm thực bì dày; Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An đã phát đi thông báo khẩn, nâng mức cảnh báo cháy rừng lên Cấp 4 - Cấp nguy hiểm trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1-7/6.

Theo Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An, địa phương hiện có hàng chục nghìn ha rừng đối mặt với nguy cơ cháy rất cao khi điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài.

Tại vùng đồng bằng, hơn 24.700ha rừng trồng thông nhựa và bạch đàn hỗn giao dễ bắt lửa do chứa nhiều tinh dầu. Khu vực miền núi có hơn 42.500ha rừng tre, nứa cùng hơn 173.500ha rừng hỗn giao gỗ, tre nứa cũng có nguy cơ cháy rừng khi diễn biến thời tiết nắng nóng cực đoan.

Những ngày qua, sự kết hợp giữa nắng nóng gay gắt và thời tiết hanh khô kéo dài đang đặt các cánh rừng tại Nghệ An vào tình trạng báo động. Theo báo cáo sơ bộ, toàn tỉnh hiện có hàng chục xã, phường đang trong tình trạng báo động trước nguy cơ cháy rừng./.

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