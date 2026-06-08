Động đất tại Philippines: Ghi nhận sóng thần cao 1,4m

Ngày 8/6, Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4m sau trận động đất có độ lớn 7,8 ở ngoài khơi miền Nam nước này.

Trong khi đó, một cơn sóng thần cao 83cm đã được ghi nhận bằng máy đo ngoài khơi đảo Sulawesi của Indonesia.

Theo thông tin cập nhật, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương tại Philippines do động đất. Động đất cũng gây hư hại các tòa nhà và một cây cầu huyết mạch ở thành phố General Santos, miền Nam nước này.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. kêu gọi người dân lập tức di chuyển đến vùng đất cao hơn và ra lệnh ứng phó và giám sát thảm họa trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đó, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết sóng thần cao tới 3m có thể xảy ra ở một số bờ biển của Philippines, và sóng thần cao 1m được dự báo ở một số bờ biển của Indonesia và Malaysia.

Sóng thần nhỏ hơn có thể xảy ra ở Nhật Bản, Papua New Guinea và một số quốc đảo và vùng lãnh thổ ở phía Tây Thái Bình Dương. Indonesia đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, vài giờ sau khi ra lệnh sơ tán các khu vực phía Bắc.

Cùng ngày, Bộ Giáo dục Philippines (DepEd) thông báo tạm dừng các hoạt động giảng dạy ở tất cả các cấp học tại những khu vực bị ảnh hưởng vì động đất nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, động đất tại tỉnh Sarangani và các khu vực lân cận xảy ra đúng vào thời điểm các trường công lập trên cả nước chính thức khai giảng năm học 2026-2027.

Bộ trưởng Giáo dục Sonny Angara cho biết quyết định tạm dừng hoạt động học tập được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr..

Ông Angara, hiện có mặt tại thành phố Cotabato, cho biết mặc dù khu vực này không bị ảnh hưởng nghiêm trọng như một số địa phương khác, các trường học vẫn tạm ngừng hoạt động như một biện pháp phòng ngừa.

Bộ Giáo dục cũng đã khẩn trương điều động các kỹ sư và chuyên gia đến những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là khu vực Soccsksargen, để đánh giá thiệt hại và kiểm tra mức độ an toàn của cơ sở hạ tầng trường học.

Theo báo cáo ban đầu, một tòa nhà tại Trường Trung học Quốc gia Matanao ở tỉnh Davao del Sur đã bị sập sau trận động đất. Ông Angara khẳng định việc bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường sẽ là ưu tiên hàng đầu trước khi cho phép các trường học hoạt động trở lại.

Trong khi đó, Chi nhánh của Bộ Giáo dục tại khu vực Soccsksargen cũng thông báo tạm dừng học tập và làm việc để phục vụ công tác kiểm tra toàn diện các công trình trường học.

Các kỹ sư và cán bộ quản lý rủi ro thiên tai được yêu cầu đánh giá độ an toàn kết cấu của toàn bộ trường học và cơ sở hành chính trước khi cho phép sử dụng trở lại.

Nhà chức trách đồng thời khuyến cáo giáo viên và nhân viên ngành giáo dục làm việc từ xa trong thời gian chờ hoàn tất công tác kiểm tra. Học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường được yêu cầu bình tĩnh, ưu tiên bảo đảm an toàn và không quay lại các tòa nhà cho đến khi được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện sử dụng.

Bộ Giáo dục Philippines cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các văn phòng khu vực và địa phương để đánh giá thiệt hại, kiểm tra an toàn công trình và xác minh thông tin thực địa.

Tính đến 9h sáng cùng ngày, hệ thống theo dõi của DepEd ghi nhận có 5.893 trường học bị ảnh hưởng vì trận động đất tại Mindanao./.

Động đất 7,8 độ tại Philippines, ít nhất 1 người thiệt mạng Trận động đất có độ lớn 7,8 ngoài khơi đảo Mindanao sáng 8/6 đã làm ít nhất 1 người thiệt mạng, 4 người bị thương, gây hư hại nhiều công trình, nhiều khu vực ven biển đã phát cảnh báo sóng thần.