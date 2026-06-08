Đời sống

Động đất tại Philippines: Ít nhất 12 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương

Động đất 7,8 độ tại Philippines vào sáng 8/6 đã làm ít nhất 12 người chết, hàng trăm bị thương, đóng cửa sân bay và gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Nam.

Phương Hoa
Một đoạn đường bị nứt sau động đất tại tỉnh Nam Cotabato, Philippines ngày 8/6. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một đoạn đường bị nứt sau động đất tại tỉnh Nam Cotabato, Philippines ngày 8/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức Philippines vừa công bố số liệu thương vong mới nhất trong trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra vào sáng 8/6 tại miền Nam nước này, theo đó số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 12 người, 7 người mất tích và hơn 200 người bị thương.

Riêng tại thành phố cảng General Santos, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, cơ quan xử lý thảm họa xác nhận có 7 người thiệt mạng và khoảng 130 người bị thương sau khi một số tòa nhà nhỏ bị sập và nhiều công trình, trong đó có cả một cây cầu huyết mạch, bị nứt nghiêm trọng.

Năm nạn nhân tử vong còn lại được ghi nhận tại các tỉnh Nam Cotabato, Davao Occidental và đảo Balut.

Lực lượng cứu hộ hiện đang khẩn trương xác minh thông tin về việc một số học sinh có thể đang mắc kẹt bên trong một ngôi trường hai tầng bị sập tại General Santos.

Cảnh sát cũng cho biết do địa chấn xảy ra đúng ngày khai giảng năm học mới khi học sinh đang tập trung chào cờ, tình trạng hoảng loạn tột độ đã khiến hơn 100 em bị thương hoặc ngất xỉu.

Bên cạnh thiệt hại về người và công trình, Cục Hàng không Dân dụng Philippines (CAAP) cũng vừa ra thông báo khẩn cấp về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động tại Sân bay Quốc tế General Santos để đánh giá an toàn cơ sở hạ tầng và thiết bị dẫn đường.

Quyết định này khiến ít nhất 17 chuyến bay nội địa lập tức bị hủy bỏ, hành khách được khuyến cáo liên hệ trực tiếp với các hãng bay để cập nhật lịch trình.

Liên quan đến diễn biến sóng thần, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương tuyên bố mối đe dọa hiện đã cơ bản qua đi sau 5 giờ kể từ khi kích hoạt.

Các đợt sóng thần cao thực tế khoảng 1m ghi nhận tại Sultan Kudarat và Sarangani được xác nhận không gây thêm thương vong hay thiệt hại nào.

Hiện tại, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định chính phủ trung ương đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác cứu hộ và ứng phó tình huống khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sóng thần #động đất #Philippines Philippines
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