Mỹ: Tấn công bằng dao tại ga tàu, 5 người bị thương

Sở cứu hỏa thành phố New York (Mỹ) cho biết ngày 7/6, một vụ đâm dao đã xảy ra tại ga Penn Station làm 5 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng.

Tất cả nạn nhân đều là dân thường và đã được đưa đến bệnh viện. Kẻ tấn công đã bị bắt giữ.

Vụ việc xảy ra tại một trung tâm giao thông đông đúc ở New York ngay trước khi 2 sự kiện thể thao lớn diễn ra ở thành phố này, trong đó có cả giải bóng đá World Cup, làm dấy lên những lo ngại về an ninh công cộng./.

Mỹ: Tấn công bằng dao làm 4 người thiệt mạng Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Pierce đã nhận được báo cáo về việc một người đàn ông, được cho là vi phạm lệnh cấm tiếp xúc, đang ở bên ngoài một ngôi nhà và bắt đầu tấn công người khác bằng dao.