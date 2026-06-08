Dịch Ebola: Xung đột làm gia tăng nguy cơ dịch lan rộng

Đợt bùng phát dịch Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang ngày càng diễn biến phức tạp khi số ca mắc tiếp tục tăng nhanh trong bối cảnh xung đột vũ trang và tình trạng mất an ninh kéo dài, gây trở ngại lớn cho các nỗ lực kiểm soát dịch.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong chuyến thăm thành phố Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri ngày 7/6, Ủy viên Quản lý Khủng hoảng và Viện trợ Nhân đạo của Liên minh châu Âu (EU) Hadja Lahbib nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tại khu vực miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo hiện không chỉ là yêu cầu chính trị mà đã trở thành một vấn đề khẩn cấp về y tế cộng đồng.

Theo bà, các cuộc giao tranh và sự hiện diện của nhiều nhóm vũ trang đang hạn chế khả năng tiếp cận của nhân viên y tế và lực lượng cứu trợ đối với người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.



Bà Hadja Lahbib cũng cho biết EU phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cùng ngày đã vận chuyển 100 tấn hàng viện trợ nhân đạo - bao gồm thuốc men, lều và thiết bị bảo hộ - đến tỉnh Ituri.



Tỉnh Ituri, tâm điểm của đợt bùng phát hiện nay, là một trong những khu vực khó tiếp cận nhất của Cộng hòa Dân chủ Congo do cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém và tình hình an ninh bất ổn.

Các chuyên gia y tế cảnh báo nếu điều kiện an ninh không được cải thiện, nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng trong khu vực và sang các quốc gia láng giềng sẽ gia tăng đáng kể.



Theo số liệu mới nhất do Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 7/6, dịch bệnh vẫn đang lây lan mạnh. Trong vòng 24 giờ qua, sau khi ghi nhận thêm 27 mẫu xét nghiệm dương tính, tổng số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 515 trường hợp, trong đó có 91 ca tử vong.

Con số này cao hơn đáng kể so với báo cáo trước đó cùng ngày ghi nhận 488 ca mắc và 86 ca tử vong, phản ánh tốc độ lây lan nhanh của ổ dịch.



Tại nước láng giềng Uganda, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ghi nhận thêm 19 trường hợp liên quan đến đợt bùng phát hiện nay. WHO tiếp tục duy trì tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng gây quan ngại quốc tế đối với dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, đồng thời cảnh báo đây là một trong những đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất tại châu Phi trong những năm gần đây.



Đợt dịch lần này do dịch Ebola chủng Bundibugyo gây ra. Khác với một số chủng Ebola khác, hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt đối với chủng virus này, khiến công tác ứng phó phụ thuộc chủ yếu vào phát hiện sớm ca bệnh, truy vết người tiếp xúc, cách ly và kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng.



Tại Bunia, chính quyền địa phương và các tổ chức tôn giáo đã bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm giảm nguy cơ lây lan. Quy mô các đám cưới và nghi lễ tôn giáo được thu hẹp, trong khi các hình thức tiếp xúc gần như bắt tay, ôm hoặc hôn chúc mừng được khuyến cáo hạn chế tối đa.

Một số nghi lễ tôn giáo cũng tạm thời bị đình hoãn trong giai đoạn dịch bùng phát.



Các cơ quan y tế quốc tế đồng thời bày tỏ lo ngại trước tình trạng tâm lý nghi ngờ và thông tin sai lệch về dịch bệnh trong cộng đồng. Gần đây, một số nhân viên y tế và đội mai táng chuyên trách Ebola đã bị người dân địa phương tấn công, làm gia tăng khó khăn cho công tác chống dịch.

WHO nhận định việc tăng cường truyền thông cộng đồng, huy động sự tham gia của các lãnh đạo địa phương và tôn giáo, cùng với việc bảo đảm an ninh cho lực lượng y tế, sẽ là những yếu tố then chốt quyết định khả năng khống chế ổ dịch trong thời gian tới./.

Dịch Ebola: Gần 500 ca nhiễm được xác nhận ở Trung Phi Dựa trên báo cáo của chính phủ CHDC Congo và Uganda, tổng cộng đã có 471 ca mắc virus Ebola và 84 ca tử vong, tăng 100 ca nhiễm và 20 ca tử vong so với ngày trước đó.

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