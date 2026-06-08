Đời sống

Hàn Quốc: Hỏa hoạn tại nhà máy Ansan gây thiệt hại nặng nề

Thông tin từ Ủy ban Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ tỉnh Gyeonggi cho biết lửa bùng lên từ một nhà máy sản xuất thùng carton ở phường Seonggok, quận Danwon, thành phố Ansan vào khoảng 21h05.

Trường Giang
Hàn Quốc: Hỏa hoạn tại nhà máy Ansan gây thiệt hại nặng nề

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy ở thành phố Ansan thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc vào đêm 7/6 đã được khống chế sau khoảng 10 tiếng 30 phút, nhưng đã gây thiệt hại nặng nề khi thiêu rụi tổng cộng 11 tòa nhà, bao gồm cả một nhà máy của công ty liền kề.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Ủy ban Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ tỉnh Gyeonggi cho biết lửa bùng lên từ một nhà máy sản xuất thùng carton ở phường Seonggok, quận Danwon, thành phố Ansan vào khoảng 21h05. Đây là một tòa nhà hai tầng với tổng diện tích sàn là 944 m2.

Sau đó, khi ngọn lửa lan sang các nhà máy lân cận, người ta xác định rằng tổng cộng 11 tòa nhà do 9 công ty vận hành, bao gồm cả nhà máy nơi xảy ra hỏa hoạn, đã bị hư hại do hỏa hoạn.

Các doanh nghiệp lân cận bị thiệt hại bao gồm các nhà sản xuất thiết bị sưởi ấm và làm mát, bánh răng, gia công kim loại, lồng thép, phụ tùng ôtô, mỹ phẩm và robot công nghiệp. Khi đám cháy bùng phát, 6 người từ một nhà máy gần đó đã tự sơ tán và cho đến nay, chưa có trường hợp thương vong nào được xác nhận.

Lực lượng cứu hỏa lo ngại đám cháy lan rộng đã ban hành cảnh báo cấp độ 1, yêu cầu sự tham gia của 50 xe cứu hỏa ngay sau khi đám cháy bùng phát được 5 phút và sau đó nâng lên cảnh báo cấp độ 2. Đám cháy đã được khống chế lúc khoảng 7h45 sáng 8/6 giờ địa phương (tức 5h45 theo giờ Hà Nội) nhờ sự tham gia của 241 nhân viên và 283 thiết bị chữa cháy.

Một quan chức Sở cứu hỏa tỉnh Gyeonggi cho biết phải mất thời gian để khống chế đám cháy ban đầu vì một lượng lớn giấy được lưu trữ tại nhà máy nơi xảy ra hỏa hoạn, và nhiều nhà máy tập trung san sát nhau trong khu vực.

Hiện cơ quan chức năng đang dọn dẹp những tàn lửa còn sót lại và sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để dập tắt hoàn toàn đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại sẽ được điều tra chi tiết ngay sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hỏa hoạn #Thiệt hại tài sản #Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc
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