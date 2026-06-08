Động đất 7,8 độ tại Philippines, ít nhất 1 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong trận động đất xảy ra ngoài khơi Mindanao, miền Nam Philippines vào sáng 8/6.

Cảnh sát địa phương cho biết trận động đất đã khiến nhiều công trình bị hư hại, trong đó có một số tòa nhà bị sập.

Các video được chia sẻ trên Facebook cho thấy một trung tâm mua sắm tại thành phố General Santos, tỉnh Sarangani, đã đổ sập hoàn toàn thành đống đổ nát.

Tại một địa điểm khác, một tòa nhà trong khuôn viên trường học cũng bị phá hủy. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn. Nhiều khu vực cũng ghi nhận tình trạng mất điện sau trận động đất.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ), trận động đất có độ lớn 7,8 và xảy ra ở độ sâu khoảng 10km. Cơ quan Địa chấn Philippines (Phivolcs) đã phát cảnh báo sóng thần với độ cao có thể vượt 1m và kéo dài trong nhiều giờ.

Dự kiến, những đợt sóng đầu tiên sẽ đổ bộ vào bờ trong khoảng từ 7h37 đến 9h37 sáng theo giờ địa phương.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân tại các khu vực ven biển thuộc 9 tỉnh nhanh chóng sơ tán đến nơi cao ráo hoặc di chuyển sâu vào đất liền để bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã phát đi cảnh báo sóng thần đối với nhiều khu vực ven biển trong khu vực Tây Thái Bình Dương.

Theo đánh giá ban đầu sóng thần cao tới 3m có thể xuất hiện tại một số vùng ven biển Philippines, sóng cao tới 1m có thể ảnh hưởng tới một số khu vực ven biển của Indonesia và Malaysia; các đợt sóng nhỏ hơn cũng có khả năng xuất hiện tại Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Papua New Guinea cùng nhiều đảo quốc khác tại Thái Bình Dương.

Nhà chức trách đã khuyến cáo người dân sinh sống tại các khu vực ven biển nhanh chóng di chuyển đến nơi cao hơn hoặc sâu trong đất liền để phòng ngừa nguy cơ sóng thần.

Hệ thống Cảnh báo sóng thần của Mỹ cũng đã đưa ra cảnh báo sóng thần đối với trận động đất này.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, sau trận động đất chính đã xuất hiện nhiều dư chấn, trong đó có những dư chấn có độ lớn tới 6,1. Người dân tại các tỉnh Bắc Sulawesi và Bắc Maluku của Indonesia cũng cảm nhận rõ rung lắc từ trận động đất này.

Philippines là một trong những quốc gia thường xuyên hứng chịu thiên tai nhất thế giới do nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương" - khu vực tập trung phần lớn các đới đứt gãy và núi lửa hoạt động mạnh của hành tinh. Mỗi năm, quốc đảo này không chỉ phải đối mặt với hàng chục cơn bão nhiệt đới mà còn thường xuyên xảy ra các trận động đất mạnh và hoạt động núi lửa.

Đảo Mindanao nằm gần khu vực giao nhau của nhiều mảng kiến tạo lớn thuộc "Vành đai lửa Thái Bình Dương" - một trong những vùng địa chấn hoạt động mạnh nhất thế giới./.

Động đất có độ lớn 8,1 ngoài khơi Philippines Tâm chấn của trận động đất cách thành phố General Santos của Philippines, nơi có dân số gần 680.000 người, khoảng 58km và độ sâu chấn tiêu là 57km.