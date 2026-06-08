Cảnh báo sóng lớn gây nguy hiểm, ngư dân cần chủ động phòng tránh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 8/6-16/6, nhiều khu vực biển xuất hiện sóng cao gây nguy hiểm cho giao thông, đánh bắt và các hoạt động khai thác trên biển.

Nhiều khu vực biển có sóng cao

Cụ thể, ngày 8/6, Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Từ ngày 8-9/6, khu vực Gia Lai-Khánh Hòa, Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa độ cao sóng dao động 2-3m. Khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị-Quảng Ngãi, Lâm Đồng-Cà Mau độ cao sóng dao động 1,5-2,5m.

Từ ngày 10-16/6, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, Bắc và giữa Biển Đông độ cao sóng dao động 2-3m. Khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, Gia Lai-Khánh Hòa, Lâm Đồng-Cà Mau, đặc khu Hoàng Sa độ cao sóng dao động 1,5-2,5m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (ngày 8/6, 13-16/6); Nam vịnh Bắc Bộ (ngày 8/6 và 15/6); Nam Quảng Trị-Quảng Ngãi (ngày 9/6); Gia Lai-Khánh Hòa (từ ngày 8-10/6, 13-15/6); Bắc và giữa Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa (từ ngày 8-10/6, 14-16/6) xuất hiện sóng lớn có khả năng tác động đến tàu thuyền hoạt động trên biển.

Ngoài ra, khu vực Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, Bắc và Giữa Biển Đông cần lưu ý có khả năng xảy ra sóng lớn trong lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của thời tiết trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

*Từ chiều tối 8/6-9/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ mưa to từ 150-250mm

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm; Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6, các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Khu vực Bắc Bộ cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Từ ngày 10/6, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực nêu trên cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích rà soát, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuẩn bị đón mưa lớn, trời chuyển mát từ chiều tối 8/6 Khoảng chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.