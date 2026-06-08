Sớm hoàn thành những ngôi trường mới: Màu áo lính trên công trường vùng biên

Giữa những ngày hè nắng nóng nơi vùng biên Quảng Trị, trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã Hướng Phùng, Thượng Trạch và Dân Hóa, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang miệt mài lao động cùng các đơn vị thi công; qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm của người lính đối với sự nghiệp giáo dục nơi vùng sâu, vùng xa của quê hương.

Không khí lao động sôi nổi, khẩn trương.

Thực hiện chủ trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn biên giới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã điều động 300 cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn Bộ binh 996, Trung đoàn Bộ binh 842 cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ thi công tại 3 công trình trường học trên địa bàn các xã Hướng Phùng, Thượng Trạch và Dân Hóa.

Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng, được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, thời gian hoàn thành gấp rút để kịp đưa vào sử dụng trước năm học mới, việc tăng cường lực lượng hỗ trợ đã góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, tạo thêm động lực để các đơn vị thi công tăng tốc về đích.

Từ thao trường huấn luyện đến công trường xây dựng, những người lính vẫn mang theo tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. (Ảnh: TTXVN phát)

Những ngày đầu tháng 6, khi nhiều hạng mục bước vào giai đoạn nước rút, không khí lao động trên các công trường luôn diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến khuya.

Tại công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Trạch (xã Thượng Trạch) khi ánh nắng cuối ngày vừa tắt sau những dãy núi, những người lính và công nhân vẫn hăng say, miệt mài với công việc trên công trường dựng xây tương lai cho trẻ em vùng biên.

Chia sẻ về nhiệm vụ đặc biệt này, hạ sỹ Nguyễn Trương Đan Huy (chiến sỹ Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Sau khi nhận được mệnh lệnh, chúng tôi đã hành quân đến địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình. Ai cũng xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nên luôn cố gắng hoàn thành tốt phần việc được giao.”

Đối với những người lính trẻ, đây là lần đầu tiên được trực tiếp tham gia xây dựng những công trình dân sinh quy mô lớn. Dẫu công việc nặng nhọc, thời tiết khắc nghiệt, song ai cũng nỗ lực với mong muốn góp một phần công sức để những ngôi trường mới sớm hoàn thành.

Không chỉ lực lượng quân sự, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn cũng tích cực tham gia hỗ trợ thi công. Trên các công trường, màu áo xanh của người lính hòa cùng màu áo công nhân tạo nên không khí lao động sôi nổi, khẩn trương.

Những đôi bàn tay của người lính đang góp phần dựng xây tương lai và chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Góp phần xây tương lai cho trẻ em vùng biên

Theo Trung tá Hoàng Xuân Hải, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ xác định rõ đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị được giao mà còn là công việc mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.

“Đối với cán bộ, chiến sỹ, đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng tôi xác định phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm cùng các đơn vị thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ; góp phần đưa các trường học vào sử dụng trước năm học mới.”

Các lực lượng tích cực tham gia hỗ trợ thi công công trình trường học ở vùng biên các xã Hướng Phùng, Thượng Trạch và xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ thao trường huấn luyện đến công trường xây dựng, những người lính vẫn mang theo tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều tổ công tác duy trì làm việc cả ban ngày và ban đêm để tranh thủ thời gian, bảo đảm các hạng mục hoàn thành theo kế hoạch.

Dù công việc vất vả, không ai nề hà bởi tất cả đều hiểu rằng phía sau những khối bêtông đang dần thành hình là tương lai học tập của hàng trăm học sinh vùng biên.

Trong chuyến kiểm tra, động viên lực lượng tham gia hỗ trợ thi công, Thượng tá Trần Hùng Khanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên các công trường.

Thượng tá Trần Hùng Khanh nhấn mạnh, việc tham gia hỗ trợ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú không chỉ là nhiệm vụ chính trị được giao mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng vũ trang tỉnh đối với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Những công trình này có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Mỗi phần việc hoàn thành hôm nay sẽ góp phần tạo dựng môi trường học tập tốt hơn cho các học sinh vùng sâu, vùng xa.

Vì vậy, cán bộ, chiến sỹ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công để hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra.

Trên các công trường, màu áo xanh của người lính hòa cùng màu áo công nhân tạo nên không khí lao động sôi nổi, khẩn trương. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, lực lượng hỗ trợ tiếp tục bám công trường đến hết tháng 7 để cùng các đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục còn lại.

Mục tiêu đặt ra là đưa các trường học vào sử dụng trước năm học mới, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mỗi ngày công lao động được đóng góp không chỉ giúp rút ngắn thời gian thi công mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với nhân dân địa phương.

Từ thao trường huấn luyện đến những công trình dân sinh, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" luôn được khẳng định bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Ở nơi biên giới còn nhiều gian khó, mỗi ngôi trường mới được xây dựng là thêm một niềm hy vọng cho tương lai. Trên hành trình ý nghĩa ấy, những người lính đang góp sức bằng chính mồ hôi, công sức và trách nhiệm, tình cảm của mình.

Hình ảnh những màu áo xanh lặng lẽ giữa công trường hôm nay không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình mà còn làm sáng đẹp thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết quân dân bền chặt nơi phên giậu Tổ quốc./.

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