Thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026: Bí quyết "ẵm" điểm bài đọc hiểu chặng nước rút

Thầy Trung Nguyên (HOCMAI) dự đoán đề tiếng Anh năm nay dễ hơn nhờ giảm hàm lượng AI, khuyên sĩ tử rèn từ vựng qua bài đọc hiểu và không thức khuya ôn bài chặng cuối.

Thầy Trung Nguyên, giáo viên môn Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI nhận định đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay sẽ có xu hướng dễ thở hơn năm ngoái vì ba lý do. Thứ nhất, đề thi năm trước quá khó làm giảm tỉ lệ học sinh dùng điểm tiếng Anh để xét tuyển đại học, buộc năm nay phải có sự điều chỉnh. Thứ hai, hàm lượng AI trong đề sẽ bị cắt giảm đáng kể sau các chỉ đạo chấn chỉnh từ cơ quan quản lý, giúp văn phong đề thi rõ ràng, dễ đọc hơn. Cuối cùng, tâm lý và sự chuẩn bị của sĩ tử tốt hơn nhờ xuất phát sớm.

Dù vậy, chuyên gia khuyến cáo học sinh không chủ quan, cần phân bổ thời gian nghỉ ngơi khoa học, tránh ôn khuya. Để nâng điểm chặng nước rút, sĩ tử nên mở đề tham khảo, dịch kỹ toàn bộ các bài đọc hiểu để tích lũy nhanh vốn từ vựng trọng tâm./.