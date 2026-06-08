Thi tốt nghiệp THPT: Bảo đảm không bị lọt đề thi dưới bất kỳ hình thức nào

Cán bộ coi thi phải bảo đảm đề thi không bị lọt ra ngoài phòng thi dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là yêu cầu được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quán triệt tới các hội đồng thi tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 do đơn vị này tổ chức sáng nay, 8/6.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu đặt tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam tới hơn 400 điểm cầu của các phường, xã và nhà trường trên địa bàn thành phố.

Siết gian lận công nghệ cao

Với hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi, Hà Nội chiếm khoảng 1/10 tổng số thí sinh của cả nước.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển tinh vi với nhiều thiết bị nhỏ gọn, các phần mềm AI, phòng chống gian lận công nghệ cao là điều được Hà Nội cũng như các địa phương đặc biệt quan tâm quán triệt để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tại hội nghị, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu cán bộ làm thi thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ, 4 đúng, 3 không và 2 tăng cường”. Trong đó, 6 rõ gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; 4 đúng gồm: đúng quy chế, đúng hướng dẫn, đúng, đủ quy trình, đúng vị trí chức năng nhiệm vụ, xử lý tình huống đúng hướng dẫn; 3 không gồm: không lơ là, chủ quan, không quá căng thẳng áp lực, không tự xử lý tình huống; hai tăng cường gồm: tăng cường tinh thần trách nhiệm, tăng cường trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.

Trong đó, trách nhiệm bảo vệ đề thi trong suốt thời gian làm bài được đặc biệt nhấn mạnh. Cán bộ coi thi phải bảo đảm đề thi không bị lọt ra ngoài phòng thi dưới bất kỳ hình thức nào.

Đây cũng là vấn đề được Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh. Ông Tuấn lưu ý đề thi thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “tối mật”, mọi khâu liên quan đến quản lý, bảo quản và sử dụng đề thi đều phải được thực hiện nghiêm ngặt. Năm 2025, đã có 3 thí sinh bị khởi tố vì liên quan đến việc sử dụng điện thoại để chụp, gửi đề thi ra bên ngoài.

Các thiết bị gian lận thi cử công nghệ cao. (Ảnh: TTXVN/phát)

Theo đó, ông Tuấn đề nghị cán bộ coi thi cần đặc biệt lưu ý phòng chống gian lận công nghệ cao, quan sát kỹ các biểu hiện bất thường của thí sinh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trực tại điểm thi để xử lý các tình huống phát sinh.

Tăng cường cảnh báo thí sinh

Bên cạnh việc quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ làm công tác thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đặc biệt lưu ý công tác tuyên truyền tới thí sinh về những điều cấm khi vào phòng thi cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Ông Nghiệm Văn Bình yêu cầu tại các điểm thi, bên cạnh sơ đồ phòng thi, lịch thi, danh sách thí sinh, danh mục các vật dụng thí sinh được và không được mang vào phòng thi phải có thông báo: Đề thi thuộc danh mục bí mật của Nhà nước ở mức độ “tối mật”. Mọi hành vi cố ý làm lộ đề thi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh kỳ thi có tác động trực tiếp đến quyền lợi của hàng triệu học sinh cả nước, Vì vậy, việc bảo đảm tính công bằng, nghiêm túc và khách quan của kỳ thi là yêu cầu hàng đầu đối với mọi lực lượng tham gia tổ chức. Trong mỗi phòng thi phải luôn bảo đảm một giám thị quan sát tổng thể, một giám thị thực hiện các thao tác nghiệp vụ. Trước khi phát đề, giám thị cần nhắc thí sinh kiểm tra lại tư trang, không mang điện thoại hoặc thiết bị công nghệ cao vào phòng thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cán bộ làm công tác thi tuyển đối không được chủ quan, không buông lỏng ở bất kỳ khâu nào. Các địa phương, nhà trường rà soát kỹ lưỡng tất cả các điều kiện tổ chức thi, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến đội ngũ coi thi, chấm thi, các lực lượng hỗ trợ kỳ thi. Đặc biệt, các điểm thi cần tiếp tục quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi và thí sinh về quy chế thi để hạn chế tối đa các sai sót.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào các ngày 11 và 12/6 với sự tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh./.

Kiểm soát chặt an toàn thực phẩm tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Các đơn vị liên quan chú trọng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các quán ăn và các tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi và khu vực gần điểm thi.