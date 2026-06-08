Làm gì để đạt hiệu quả tốt nhất cho bài thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý?

Thầy Nguyễn Hữu Tình, giáo viên môn Vật lý tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho biết cấu trúc đề thi năm 2026 giữ nguyên như năm 2025, gồm 3 phần: trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đúng/sai và trả lời ngắn.

Điểm đáng lưu ý của chương trình mới là đề thi tăng cường yếu tố thực nghiệm, thực tiễn và bài tập thực hành liên quan đến đồ thị, bảng số liệu. Đề thi có xu hướng dài hơn, đòi hỏi sĩ tử nâng cao năng lực đọc hiểu và chuyển đổi kênh hình sang kênh chữ. Ngoài ra, thí sinh cần chú ý đọc lại phần xử lý số liệu, sai số ở lớp 10 để tránh mất điểm.

Để tối ưu hiệu quả, thầy giáo Nguyễn Hữu Tình khuyên học sinh nên tô phiếu trả lời trắc nghiệm theo từng phần nhằm tạo khoảng nghỉ ngơi cho não bộ. Cuối cùng, cần đặc biệt cẩn trọng với các bẫy đơn vị, quy tắc làm tròn và các từ khóa định hướng như "chỉ", "luôn", "tăng", "giảm"./.