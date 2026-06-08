Khởi động và kết nối mạng lưới bệnh viện hiến mô, tạng tại Hà Nội

Chiều 8/6, Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tổ chức Hội nghị khởi động mạng lưới bệnh viện hiến mô, tạng tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị. Biên bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của hai đơn vị trong việc tăng cường kết nối các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, từng bước xây dựng mạng lưới bệnh viện hiến hoạt động hiệu quả, đồng bộ và bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ghép mô, tạng là một trong những thành tựu y học vĩ đại nhất của nhân loại. Tại Hà Nội, nơi tập trung các bệnh viện tuyến trung ương và thành phố có kỹ thuật ghép tạng hàng đầu đã hoàn toàn làm chủ được các kỹ thuật chuyên sâu này. Tuy nhiên, rào cản và thách thức lớn nhất hiện nay chính là sự khan hiếm và còn thiếu nguồn tạng hiến tặng.

Chính vì vậy, Hội nghị sẽ thúc đẩy phát triển mạng lưới hiến tặng mô, tạng trong các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội và cả nước, phát động mạnh mẽ, sâu rộng phong trào đăng ký hiến mô, hiến tạng.

Ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó giáo sư Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cho biết, Hà Nội là trung tâm y tế lớn nhất của cả nước với hệ thống bệnh viện rất đa dạng, nhiều cơ sở hồi sức tích cực hiện đại, nơi hội tụ các chuyên gia y tế đầu ngành. Việc Hà Nội xây dựng mạng lưới bệnh viện hiến mô, tạng không chỉ giúp phát hiện và quản lý tốt hơn các trường hợp chết não có khả năng hiến tạng mà còn tạo nên sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ sở y tế trong công tác tư vấn, vận động, điều phối và tiếp nhận nguồn tạng hiến.

Phó giáo sư Đồng Văn Hệ kỳ vọng mỗi bệnh viện sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới hiến mô, tạng của Thủ đô. Hà Nội sẽ trở thành một hình mẫu đầu tiên của cả nước về phát triển mạng lưới bệnh viện hiến mô, tạng. Những kinh nghiệm, bài học và mô hình thành công từ Hà Nội sẽ tổng kết, hoàn thiện và nhân rộng trên toàn quốc. Khi đội ngũ y tế được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và quy trình phối hợp, cơ hội cứu sống người bệnh bằng ghép tạng sẽ ngày càng được mở rộng.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về những khó khăn trong phát hiện và quản lý người hiến tiềm năng; công tác tư vấn vận động hiến mô, tạng; cơ chế phối hợp giữa các bệnh viện; những đề xuất, giải pháp nhằm xây dựng mạng lưới bệnh viện hiến tại Hà Nội hoạt động hiệu quả, bền vững./.

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