Từ 1/7, khám bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế được hưởng lợi những gì?

Ngày 1/7/2026, các quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực theo Luật bảo hiểm y tế, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Bà Trần Thị Trang - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) cho hay các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới... Điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp.

Mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng làm căn cứ tính toán nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế.

Theo Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, từ ngày 1/7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế có tổng chi phí trong 1 lần khám chữa bệnh dưới 15% mức lương cơ sở (dưới 379.500 đồng), nếu khám đúng tuyến, bệnh nhân được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí thuộc tất cả các cấp chuyên môn kỹ thuật ban đầu, cơ bản, chuyên sâu. Bệnh nhân không phải đồng chi trả theo mức hưởng như trước kia.

Bà Trần Thị Trang cho hay, một điểm mới nữa đó là Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán tỷ lệ 50% chi phí khám ngoại trú trái tuyến theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi đối tượng khi khám tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Trước kia, bệnh nhân đi khám trái tuyến sẽ không được bảo hiểm y tế chi trả.

Bà Trang dẫn chứng, nếu trường hợp bệnh nhân A có mức hưởng của đối tượng là 100% chi phí khám chữa bệnh, đi khám trái tuyến có tổng chi phí của lần khám là 1.000.000 đồng tại Bệnh viện tỉnh cấp xếp cấp cơ bản, bệnh nhân sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán như sau: 1.000.000 đồng x 100% x 50% = 500.000 đồng. Phần bệnh nhân tự trả chỉ còn 500.000 đồng.

Bệnh nhân B có mức hưởng của đối tượng là 80% chi phí khám, đi khám trái tuyến có tổng chi phí của lần khám là 1.000.000 đồng tại bệnh viện tỉnh cấp xếp cấp cơ bản, bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán như sau: 1.000.000 đồng x 80% x 50% = 400.000 đồng. Phần bệnh nhân tự trả chỉ còn 600.000 đồng.

Đồng thời, người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ chi trả 100% chi phí trong phạm vi hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở (tương đương 15.180.000 đồng)…

Mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Theo đó, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở (tương đương 113.850.000 đồng)./.

Người bệnh, bác sỹ mong mỏi thuốc mới sớm được bảo hiểm y tế chi trả Người dân kỳ vọng các chính sách chi trả bảo hiểm y tế sẽ ngày càng kịp thời hơn, phù hợp hơn với nhu cầu điều trị thực tế, nhằm giảm gánh nặng chi trả trực tiếp từ tiền túi.

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