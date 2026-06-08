Số ca mắc sốt xuất huyết tăng 65%, cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát diện rộng

Dù chưa bước vào cao điểm mùa dịch nhưng số ca bệnh sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng gần 65% so với cùng kỳ năm 2026.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cảnh báo năm 2026 có nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết trên diện rộng nêu không có các biện pháp phòng bệnh quyết liệt ngay từ đầu mùa dịch.

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 31/5/2026, Thành phố ghi nhận 17.718 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 65% so với cùng kỳ năm 2025.

Số ca mắc tăng đều ở toàn bộ 168 phường, xã, đặc khu. Từ đầu năm đến nay, Thành phố ghi nhận 4 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Đáng chú ý, nếu như trước đây, chu kỳ của các đợt dịch sốt xuất huyết có quy mô lớn thường lặp lại khoảng 5 năm một lần thì những năm gần đây, quy luật này đã bắt đầu thay đổi, khoảng cách giữa các đợt bùng phát ngày càng ngắn hơn, rút xuống chỉ còn khoảng 3-4 năm.

Thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 ghi nhận một đợt dịch lớn, đến năm 2019 tiếp tục xuất hiện đỉnh dịch mới và năm 2022 lại lặp lại một đợt dịch khác.

Như vậy theo chu kỳ này, dự báo năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam sẽ có một đợt bùng phát sốt xuất huyết trên diện rộng.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay, nhóm tuổi mắc bệnh từ 15 tuổi trở lên chiếm trên 50% tổng số ca bệnh sốt xuất huyết.

Trong đó, tỷ lệ mắc bệnh cao tập trung ở nhóm thanh thiếu niên và người người độ tuổi từ 16-30. Đây là nhóm thường xuyên học tập, làm việc và di chuyển tại các môi trường tập trung đông người nhưng lại có tâm lý chủ quan, ít áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt và hay nhầm lẫn sốt xuất huyết với sốt cảm cúm thông thường khiến dễ rơi vào tình trạng bệnh nặng.

Thực tế cho thấy, đã có nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết diễn tiến phức tạp, gây suy đa tạng do người dân chủ quan, tự ý điều trị hoặc nhập viện muộn.

Bên cạnh gánh nặng về sức khỏe và các di chứng hậu sốt xuất huyết, chi phí điều trị cho một ca bệnh nguy kịch có thể dao động từ 120 triệu đồng đến 720 triệu đồng, ảnh hưởng lớn đến kinh tế của các gia đình.

Một sai lầm mà nhiều người dân mắc phải đó là tâm lý chỉ cần giữ nhà cửa sạch sẽ thì không có nguy cơ mắc sốt xuất huyết. Thực tế, muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết không sinh sản ở những nơi nước bẩn hay cống rãnh ô nhiễm, chúng thường sinh sôi ở những nơi có nước sạch, đọng lại dài ngày.

Đó là các khay nước dưới chậu cây, thùng chứa nước sinh hoạt, bình hoa, máng thoát nước, ly nhựa, hộp xốp bỏ ngoài trời sau cơn mưa… đều có thể trở thành nơi sinh sản lý tưởng của muỗi vằn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, bất kỳ ai cũng có nguy cơ mắc và tái mắc bệnh sốt xuất huyết vì virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết có 4 chủng, một người có thể mắc bệnh nhiều lần trong đời.

Thậm chí, người tái mắc sốt xuất huyết lần sau có thể có nguy cơ diễn tiến nặng hơn so với lần mắc trước đó. Điều này đòi hỏi sự cẩn trọng và chủ động phòng ngừa ngay cả khi đã từng mắc bệnh.

Để phòng bệnh sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần phòng, tránh muỗi đốt bằng cách ngủ màn (mùng) ngay cả ban ngày, mặc áo quần dài tay, sử dụng các sản phẩm chống muỗi đốt.

Bên cạnh đó, người dân cần tích cực diệt muỗi và hạn chế muỗi sinh sôi bằng cách đậy kín các dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa hằng tuần, loại bỏ vật dụng phế thải có khả năng đọng nước…

Hiện nay, vaccine phòng, chống sốt xuất huyết đang là công cụ dự phòng chủ động giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các trường hợp diễn tiến nặng.

Sự kết hợp giữa tiêm chủng, kiểm soát muỗi truyền bệnh và vệ sinh môi trường sẽ góp phần xây dựng chiến lược phòng chống bệnh sốt xuất huyết toàn diện và hiệu quả cho cộng đồng./.

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