Vĩnh Long: Hỏa hoạn tại cửa hàng văn phòng phẩm làm một người tử vong

Ông Huỳnh Văn Mai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ cháy lớn tại một căn nhà kết hợp kinh doanh, buôn bán ở ấp Bình Đại 1, gây thiệt hại nặng về tài sản và làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 42 phút ngày 8/6, Công an xã Bình Đại nhận được tin báo của anh Nguyễn Tấn Nhất (sinh năm 1980, đăng ký thường trú ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long) về việc xảy ra vụ cháy tại cửa hàng bán văn phòng phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Kim Sa Thủy (ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại).

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Đại nhanh chóng triển khai lực lượng và phối hợp Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 11, 12, 13, Công an tỉnh Vĩnh Long đến ngay hiện trường tiến hành các biện pháp chữa cháy và đảm bảo an ninh, trật tự. Sau hơn 2 giờ chữa cháy, đám cháy được khống chế, không xảy ra cháy lan.

Người nhà nạn nhân cho biết, vào thời điểm xảy ra cháy, anh Trần Ngọc Luyện (48 tuổi) và nhân viên cửa hàng là anh Trương Công Tuấn cùng một số người có mặt trong cửa hàng hô to, tháo chạy ra ngoài. Riêng ông Trần Ngọc Lý (sinh năm 1944), bệnh nặng không thoát ra được khi đám cháy bùng phát nên đã tử vong.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ cháy có thể do người con trai ông Lý là Trần Ngọc Lynh (sinh năm 1973, ngụ ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) phóng hỏa, xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản.

Hiện Trần Ngọc Lynh đã bị cơ quan Công an tạm giữ phục vụ công tác điều tra làm rõ, xử lý vụ việc theo qui định của pháp luật./.

Hiện trường vụ cháy lớn tại doanh nghiệp tái chế nhựa Hàn Quốc ở Phú Thọ Đến 8 giờ sáng 27/5, lực lượng chức năng cơ bản khống chế vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn SYC Green World trong Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

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