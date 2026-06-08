Cứu hộ thành công 19 người trên canô bị chìm ở vùng biển Cửa Đại

Chiều 8/6, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công 19 người trên một canô bị chìm khi đang hành trình trên vùng biển Cửa Đại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, trực ban tác chiến Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận được báo cáo từ Đồn Biên phòng Cửa Đại về việc canô QNa-1108 mang tên Sông biển xanh gặp sự cố trên tuyến vận tải thủy Cù Lao Chàm-Cửa Đại.

Khi di chuyển đến vị trí ở cách Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về phía Đông, canô bất ngờ bị phá nước và chìm.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương điều động 2 canô cùng 14 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu nạn.

Nhờ ứng cứu kịp thời, toàn bộ 19 người trên canô đã được cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

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