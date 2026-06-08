Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử chức Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

Chiều 8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX đã tiến hành phiên bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội quyết định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX là 85 uỷ viên; tại Đại hội đã bầu 81 ủy viên (khuyết 4 ủy viên sẽ kiện toàn vào thời điểm thích hợp). Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất khoá IX đã họp ngày 8/6, bầu đủ 15 Ủy viên Ban Thường vụ; bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân khóa VIII tái đắc cử chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. Bốn Phó Chủ tịch Hội tái cử gồm các ông/bà: Phan Như Nguyện, Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX Lương Quốc Đoàn cho biết sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển," Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và thống nhất cao thông qua các văn kiện quan trọng, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 81 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân cả nước; bảo đảm tính kế thừa, đổi mới và phát triển; có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ và uy tín để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX nguyện đoàn kết, thống nhất, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Ông Lương Quốc Đoàn khẳng định các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước; phản ánh khách quan, toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua; thể hiện sự thống nhất cao về quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn phát triển mới.

Các văn kiện Đại hội bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng thời, thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm cao của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại hội đã thảo luận dân chủ, thống nhất cao những chủ trương, định hướng lớn trong nhiệm kỳ mới; xác định 5 mục tiêu tổng quát, 11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ, giải pháp và 4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trên cơ sở đó, Đại hội xác định tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng củng cố liên minh "công nhân-nông dân-trí thức"; chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế.

Đồng thời, tập trung xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác Hội và phong trào nông dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng và hùng cường.

Với tinh thần và khí thế mới, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX kêu gọi các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; nêu cao tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển," thi đua lao động, sản xuất, công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX./.

Thường trực Ban Bí thư: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội Nông dân Việt Nam làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, triển khai hiệu quả mô hình sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số.

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