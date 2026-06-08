Cần Thơ: Linh hoạt các giải pháp để năm 2026 đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Ngày 8/6, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thái Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế; việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, biểu dương những kết quả quan trọng mà Cần Thơ đã đạt được trong thực hiện 4 nội dung mà Đoàn được Bộ Chính trị giao kiểm tra, giám sát trong đợt này.

Đây là những vấn đề gắn với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, xây dựng mô hình chính quyền địa phương phù hợp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển.

Ông Phạm Thái Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 28, phát biểu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Về việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị được đặc biệt quan tâm. Việc rà soát và thực hiện việc phân cấp, phân quyền tương đối đồng bộ và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, năng lực của chính quyền cơ sở; bộ máy mới được vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, không bị gián đoạn trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương thành chương trình hành động, kế hoạch và kịch bản tăng trưởng.

Thành phố xác định các ngành, lĩnh vực động lực và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị, địa phương, chủ động xây dựng các giải pháp huy động, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn thúc đẩy đầu tư công, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng tương đối hiệu quả các nguồn lực của địa phương nhằm tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Liên quan đến hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền cụ thể và tổ chức thực hiện nghị quyết.

Đối với việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã kịp thời quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tổ chức thực hiện cơ bản đúng quy trình, nguyên tắc, từng bước gắn kết quả kiểm điểm, đánh giá với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm, người đứng đầu.

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế hướng dẫn và cơ chế phối hợp để nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Cần Thơ tiếp tục có những giải pháp quyết liệt để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Thành phố tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương và đánh giá cán bộ…

Với các ý kiến kiến nghị, đề xuất của Cần Thơ, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị đã ghi nhận, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo chính thức trình Bộ Chính trị xem xét, kết luận…/.

Huy động mọi nguồn lực để Cần Thơ đạt tăng trưởng hai con số Cần Thơ tổ chức cuộc họp các sở, ban, ngành để bàn và triển khai các giải pháp đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ dự án, ngành nông nghiệp và thương mại dịch vụ để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026.