Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam: Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thân thiện

Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tìm kiếm các giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp và khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên làm giàu của hội viên nông dân.

Tư duy sản xuất của nông dân đã có thay đổi, nhiều hội viên nông dân đã biết ứng dụng công nghệ số trong điều hành sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị nông sản...

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Ông Nguyễn Xuân Thiên, Phó giám đốc Công ty nông nghiệp công nghệ cao Thiên Trường 36, là hội viên đi đầu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số vào sản xuất. Ông chia sẻ, ban đầu đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ nông nghiệp như máy gặt, máy làm đất, máy cấy, mạ khay. Đến năm 2015, Công ty quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất dưa chuột baby, dưa kim hoàng hậu và sản xuất các loại rau ăn lá, nhờ ứng dụng kỹ thuật mới trong sản xuất, các vụ mùa đã cho thu hoạch cao, mang lại nhiều lợi nhuận hơn trước.

Đặc biệt, năm 2021 đơn vị đã thực hiện dự án Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất hoa lan hồ điệp, dưa chuột baby, dưa kim hoàng hậu (2021-2025) do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt với kinh phí 10 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện mô hình trồng những giống cây trên bằng công nghệ cao trong nhà màng tại tỉnh Thanh Hóa. Toàn bộ hệ thống gồm máy lạnh sâu, quạt ma trận, thiết bị cắt nắng, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm tự động, hệ thống tưới được các công ty chuyên môn từ Hà Nội lắp đặt, chuyển giao công nghệ.

Đơn vị đã kết hợp với Hội nông dân xã, vùng để trao đổi, tập huấn, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao giá trị sản phẩm. Việc chuyển giao khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là giải pháp lựa chọn mà là con đường bắt buộc để xây dựng nền nông nghiệp xanh, sinh thái và hiện đại. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao này, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường, chú trọng phát triển chuỗi liên kết giá trị, ký hợp đồng tiêu thụ ổn định với siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch ở trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đỗ Hoàng Chúc, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Sao Khuê, cũng là hội viên nông dân đi đầu trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Công ty đã chủ động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, hiện công ty đang có một dây chuyền sản xuất, chế biến lúa gạo phục vụ nông dân. Nhà máy lúa gạo của công ty được xây dựng khép kín, tự động hóa, từ khâu từ đưa lúa vào đến các khâu xay xát.

Công ty cũng đầu tư phân bón trả chậm trên cánh đồng mẫu lớn, tiêu thụ lúa tươi, nông sản cho bà con nông dân, mỗi năm công ty thu mua 10.000 tấn lúa tươi, đưa về nhà máy chế biến thành gạo, phục vụ 1.000 điểm bán hàng. Hiện đơn vị đã sản xuất ra 30 dòng sản phẩm cung cấp ra thị trường, phục vụ người tiêu dùng.

Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục ứng dụng nhiều tiến bộ mới trong sản xuất, mở rộng diện tích sản xuất lớn trên tất cả xã, phường để tạo vùng nguyên liệu nhập chế biến, tạo việc làm cho hàng trăm lao động...

Sản phẩm gạo của Công Ty cổ phần thương mại Sao Khuê. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Giúp nông dân nâng cao giá trị nông sản

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa Vũ Tiến Dũng cho biết những năm gần đây, tư duy sản xuất của nông dân Thanh Hóa đã chuyển biến tích cực. Nhiều người đã chủ động tham gia các lớp tập huấn về nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý mùa vụ, tưới tiêu tự động, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Người nông dân Thanh Hóa còn chủ động ứng dụng công nghệ vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản và đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, quảng bá đặc sản địa phương trên nền tảng số, từ đó mở rộng được thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị và tính ổn định cho nông sản.

Để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện các phong trào thi đua để thu hút nông dân, trong đó phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là trọng tâm. Các cấp Hội đã thu hút trên 300.000 hộ nông dân đăng kí trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét đã có trên 50% số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp xã, tỉnh, trung ương. Từ phong trào này đã có nhiều nông dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nhằm tăng giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Nhiều hộ nông dân đã liên kết để hình thành mô hình kinh tế tập thể ở nông thôn như thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã. Đặc biệt đã có hơn 300 hộ nông dân đã thành lập doanh nghiệp...

Ngoài hướng dẫn nông dân chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Hội Nông dân tỉnh còn hỗ trợ nông dân về vốn, giống, vật tư nông nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Hội đang thực hiện chương trình tín chấp ủy thác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho nông dân vay trên 16.000 tỷ đồng để đầu tư vào sản xuất, nhờ đó nhiều mô hình hay đã được hội viên nông dân thực hiện thành công. Tiêu biểu như mô hình sản xuất, chế biến lúa gạo liên kết đạt doanh thu trên 70 tỷ đồng/năm của ông Nguyễn Hữu Lựu, xã Hà Long; mô hình nuôi ngao quy mô trên 1.000 ha của bà Nguyễn Thị Biên, xã Hoằng Thanh…

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các cấp hội đổi mới phương thức hoạt động, tập trung hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua xây dựng các mô hình, hướng dẫn cho nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp để gắn sản xuất với đầu ra của sản phẩm.

Hội tiếp tục liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón lớn để hỗ trợ nông dân mua phân bón theo hình thức chậm trả 35.000 tấn để đầu tư vào sản xuất, giúp nông dân quảng bá sản phẩm như trên các ứng dụng Nông dân Việt Nam, Nông dân Thanh Hóa, sàn giao dịch điện tử. Hiện đã có trên 35.000 sản phẩm của nông dân, trong đó có gần 50 sản phẩm OCOP được đưa lên quảng bá các sàn giao dịch điện tử, giúp đưa sản phẩm của nông dân tiếp cận đông đảo khách hàng./.

Dấu ấn 96 năm Hội Nông dân Việt Nam trên hành trình phát triển đất nước Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nông dân Việt Nam đã khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng với nông dân, phát huy sức mạnh giai cấp nông dân trong sự nghiệp phát triển và bảo vệ Tổ quốc.