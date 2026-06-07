Bắc Ninh quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 5726/UBND-THĐT, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và Kho bạc Nhà nước khu vực VI tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Động thái này thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện hạ tầng và bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến công tác phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Đáng chú ý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao. Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra hiện trường, theo dõi sát tiến độ từng dự án và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, các đơn vị cần phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, nhiệm vụ; đồng thời xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tuần, tháng và quý để kiểm soát tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các chủ đầu tư và địa phương tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Trong đó, các vấn đề về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên giải quyết. Cùng với đó là những khó khăn liên quan đến nguồn cung vật liệu xây dựng, công tác lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân của từng dự án theo từng tuần, từng tháng cho đến hết niên độ ngân sách năm 2026. Trên cơ sở đó, chủ động đề xuất điều chỉnh hoặc điều chuyển kế hoạch vốn theo đúng quy định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công.

Đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân hết số vốn được giao hoặc không còn nhu cầu sử dụng vốn, các chủ đầu tư phải khẩn trương báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét điều chuyển vốn cho các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn. Đồng thời, các đơn vị phải làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương và đơn vị chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực 6 trong công tác kiểm soát chi, tạm ứng, thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư công. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, bảo đảm nguồn vốn được giải ngân kịp thời và đúng quy định.

Tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Những trường hợp né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc hoặc chậm trễ trong xử lý nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Trong công văn chỉ đạo, Sở Tài chính được giao vai trò đầu mối theo dõi và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác quản lý, điều hành giải ngân vốn đầu tư công. Sở có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án; định kỳ hằng tuần tổng hợp số liệu, báo cáo và tham mưu phê bình đối với các đơn vị chậm trễ trong giải ngân.

Ngoài ra, Sở Tài chính sẽ chủ động tham mưu điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án, chủ đầu tư hoặc địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có tiến độ triển khai tốt, có nhu cầu bổ sung vốn và khả năng giải ngân cao. Đồng thời, cơ quan này cũng được giao chủ trì tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế nhằm đôn đốc tiến độ, tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Đối với những cơ quan, đơn vị hoặc địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp kéo dài, không hoàn thành các mục tiêu giải ngân theo cam kết, Sở Tài chính sẽ tổng hợp, báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm theo quy định.

Về phía Kho bạc Nhà nước khu vực 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, các chủ đầu tư cùng các sở, ngành, địa phương trong công tác kiểm soát và thanh toán vốn đầu tư công. Kho bạc phải bảo đảm giải quyết hồ sơ thanh toán đúng thời hạn, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ do nguyên nhân chủ quan.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước khu vực 6 có trách nhiệm định kỳ tổng hợp, cập nhật đầy đủ số liệu về thanh toán, tạm ứng và hoàn ứng vốn đầu tư công của các chủ đầu tư cấp tỉnh; đồng thời tổng hợp tình hình giải ngân của các xã, phường trên địa bàn. Các số liệu này sẽ được gửi đến Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Tài chính để phục vụ công tác theo dõi, đánh giá và báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Với những chỉ đạo quyết liệt và phân công trách nhiệm rõ ràng, Bắc Ninh đang thể hiện quyết tâm cao trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, qua đó bảo đảm nguồn lực đầu tư được sử dụng hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới./.

Bắc Ninh đặt mục tiêu trong Top 5 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh Bắc Ninh phấn đấu chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu cả nước, tiếp tục đưa Bắc Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.