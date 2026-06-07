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Bãi bỏ 10 thủ tục trong lĩnh vực hải quan, kinh doanh hàng miễn thuế

Các thủ tục thuộc lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế được loại bỏ như cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; thu hồi giấy chứng nhận; tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động trở lại;...

Thùy Dương
Cán bộ, công chức đội Thông quan, Chi cục Hải quan khu vực 3 tiếp nhận, xử lý tờ khai của doanh nghiệp tại Đội Thông quan. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)
Cán bộ, công chức đội Thông quan, Chi cục Hải quan khu vực 3 tiếp nhận, xử lý tờ khai của doanh nghiệp tại Đội Thông quan. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1292/QĐ-BTC công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Theo quyết định, có 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan chính thức được bãi bỏ. Trong số đó, 2 thủ tục thuộc lĩnh vực đại lý làm thủ tục hải quan gồm thủ tục liên quan đến mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và thủ tục về hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngoài ra, 4 thủ tục thuộc lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế cũng được loại bỏ, gồm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; thu hồi giấy chứng nhận; tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động trở lại; mở rộng, thu hẹp, di chuyển địa điểm kinh doanh hoặc chuyển quyền sở hữu cửa hàng miễn thuế.

Bộ Tài chính cũng sửa đổi, bổ sung thủ tục công nhận kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn toàn trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến thay cho hình thức nộp hồ sơ giấy như trước đây. Thành phần hồ sơ cũng được đơn giản hóa, chủ yếu là các tài liệu điện tử như văn bản đề nghị, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sơ đồ thiết kế kho bãi và các giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ và điều kiện thực tế của kho, bãi, địa điểm đề nghị công nhận. Toàn bộ quá trình xử lý, thẩm định và trình phê duyệt được thực hiện trên hệ thống công nghệ thông tin. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo điện tử nêu rõ lý do để hoàn thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hải quan #Miễn thuế #Xuất nhập khẩu
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