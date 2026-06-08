Thành phố Đồng Nai kiến tạo mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2026-2030

Được xác định là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển đô thị sân bay Long Thành, logistics, công nghệ cao và thương mại tự do nhằm kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế trong giai đoạn 2026-2030.

Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai ngày 18/5 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đồng Nai phải phát triển bằng năng suất, công nghệ, hàm lượng tri thức, năng lực đổi mới và sức lan tỏa đối với doanh nghiệp trong nước, thay vì dựa nhiều vào đất công nghiệp, số lượng dự án và lao động giá rẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ thành phố Đồng Nai lấy Cảng Hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển. Thành phố cần sớm xây dựng đề án tổng thể phát triển đô thị sân bay Long Thành, Nhơn Trạch và vùng phụ cận; phối hợp với các bộ, ngành bảo đảm tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu, các tuyến kết nối sân bay và hạ tầng liên vùng.

Tại quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 1/6/2026 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng khẳng định xây dựng và phát triển Thành phố Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm kết nối kinh tế và cửa ngõ hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Một góc thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

“Phát triển Đồng Nai theo mô hình đô thị đa trung tâm, xanh, thông minh gắn với công nghiệp công nghệ cao-logistics -thương mại biên giới-nông nghiệp công nghệ cao-đổi mới sáng tạo với hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ gắn với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước và kết nối quốc tế,” quyết định của Bộ Xây dựng khẳng định.

Theo quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch, xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai trở thành cửa ngõ chiến lược, cực tăng trưởng và động lực phát triển quan trọng của vùng động lực phía Nam, vùng Đông Nam Bộ và cả nước; trung tâm lớn về công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp công nghệ cao gắn với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và hệ thống hạ tầng giao thông, logistics chiến lược quốc gia; giữ vai trò trung tâm kết nối giữa vùng Đông Nam Bộ với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế; tăng cường liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị trong vùng động lực phía Nam; phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống đô thị.

Hình thành cực tăng trưởng gắn với kinh tế hàng không

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% đến 12% nhiệm kỳ 2025-2030, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đề ra 8 nhóm chỉ tiêu, 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 23 chương trình, đề án và 46 công trình dự án trọng điểm cùng với kịch bản tăng trưởng hàng năm giai đoạn 2026-2030 và kịch bản tăng trưởng hàng quý năm 2026.

“Cùng với các động lực tăng trưởng truyền thống như thúc đẩy giải ngân đầu tư công, sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu, thành phố Đồng Nai xác định đô thị Sân bay Long Thành, hành lang đô thị sông Đồng Nai, khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư và hệ thống đường cao tốc, đường sắt đô thị sẽ là các động lực chính để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố nhiệm kỳ 2025-2030,” Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai cho biết.

Theo bà Trương Thị Hương Bình - Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đồng Nai, với đô thị sân bay Long Thành có quy mô 43.000ha gắn với hành lang phát triển sông Đồng Nai với tuyến đại lộ ven sông Đồng Nai, sẽ là cực tăng trưởng quan trọng phía Nam của thành phố.

Theo bà Bình, khu vực này sẽ hình thành trung tâm dịch vụ hàng không, logistics, thương mại quốc tế, tài chính, hội nghị và các khu đô thị hiện đại, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị-công nghiệp-dịch vụ, gắn kết chặt chẽ với đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết cấu mái thép tại khu vực trung tâm nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cùng đó, Khu thương mại tự do quy mô diện tích gần 7.500ha (liền kề và gắn với Sân bay Long Thành) sẽ trở thành trung tâm logistics, phân phối quốc tế và dịch vụ thương mại-tài chính-hàng không. “Đây là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và tăng cường vai trò của Đồng Nai trong chuỗi cung ứng toàn cầu,” bà Trương Thị Hương Bình cho biết.

Khu thương mại tự do Long Thành dự kiến sẽ hình thành các ngành kinh tế mũi nhọn mới, đóng góp vào tăng trưởng GRDP (dự kiến từ 1,5-2,5%), chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, dự kiến sau khi hoạt động sẽ đóng góp cho GRDP của thành phố Đồng Nai khoảng 8-10,5%.

Ngoài ra, khu vực này sẽ thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao năng suất lao động không chỉ trong nội khu mà có tác động lan tỏa đến các ngành sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Dự kiến đến năm 2030 sẽ thu hút khoảng 150.000 lao động chất lượng cao làm việc trong Khu thương mại tự do Long Thành và đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư, chuyên gia công nghệ phục vụ cho các ngành trọng điểm.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết dự kiến sau khi đi vào hoạt động, ngân sách nhà nước thu từ việc cho thuê đất Khu thương mại tự do khoảng 11,8 tỷ USD (tương đương 312.000 tỷ đồng); thu từ thuế các tổ chức hoạt động trong khu ước khoảng 8.000-10.000 tỷ đồng mỗi năm.

Bên cạnh, Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư tiếp tục được phát triển, tạo động lực mới ở khu vực phía Bắc của thành phố, thúc đẩy thương mại biên giới, dịch vụ hậu cần, chế biến nông-lâm sản, đồng thời tăng cường kết nối giao thương quốc tế qua hướng Tây- Bắc.

“Ba động lực phát triển trên sẽ cộng hưởng, tạo thành nền tảng để Đồng Nai chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ một thành phố công nghiệp truyền thống sang trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics quốc tế, thương mại tự do và dịch vụ hàng không, góp phần đưa kinh tế-xã hội thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050,” Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai cho biết./.

Đồng Nai lập ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030 đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%-12%/năm.

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