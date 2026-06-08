VBF ký kết MOU: Chương mới về cơ chế đối thoại công-tư hàng đầu tại Việt Nam

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước những vận hội mới gắn liền với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, việc tái cấu trúc mô hình vận hành của Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) được kỳ vọng sẽ tạo ra một xung lực mới, đưa tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp đến gần hơn với các cấp hoạch định chính sách.

Ngày 8/6, tại trụ sở Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), VBF đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) về hoạt động giai đoạn 2026-2030. Sự kiện ghi nhận bước chuyển mình mang tính chiến lược của VBF sau gần ba thập kỷ bền bỉ đóng góp vào sự phát triển của môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Tham dự lễ ký kết có sự hiện diện của Phó giáo sư, Tiến sỹ Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, Đồng Chủ tịch VBF, người đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trong nước cùng ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham), Đồng Chủ tịch VBF đại diện cho khối doanh nghiệp nước ngoài. Sự kiện có sự góp mặt đông đảo của lãnh đạo từ các hiệp hội doanh nghiệp thành viên lớn như AmCham, BritCham, EuroCham, JCCI và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Cấu trúc liên minh mới

Điểm nhấn quan trọng nhất trong Biên bản Ghi nhớ giai đoạn 2026–2030 chính là việc VBF chính thức chuyển đổi sang mô hình "Liên minh VBF" với sự thay đổi về chất trong phương thức quản trị, hướng tới sự tinh gọn và hiệu quả cao hơn.

Theo cấu trúc mới, Liên minh VBF bao gồm năm thành viên chính thức đóng vai trò hạt nhân là VCCI, KoCham, AmCham, BritCham và EuroCham. Bên cạnh đó là sự tham gia tích cực của bảy thành viên liên kết gồm AusCham, CTCVN, HKBAV, JCCI, SBA, SingCham và ThaiCham. Sự phân cấp này giúp VBF vừa duy trì được sự tập trung trong điều hành, vừa đảm bảo tính đại diện rộng rãi cho đa dạng các ngành hàng và quốc gia đang đầu tư tại Việt Nam.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong Biên bản Ghi nhớ giai đoạn 2026–2030 chính là việc VBF chính thức chuyển đổi sang mô hình "Liên minh VBF" với sự thay đổi về chất trong phương thức quản trị, hướng tới sự tinh gọn và hiệu quả cao hơn.



Sự kiện có sự góp mặt đông đảo của lãnh đạo từ các hiệp hội doanh nghiệp thành viên lớn, như AmCham, BritCham, EuroCham, JCCI và nhiều tổ chức quốc tế khác. (Ảnh: VCCI/Vietnam+)

Đánh giá về bước tiến này, ông Gabor Flui Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Đồng Chủ tịch VBF, bày tỏ sự tin tưởng vào sức mạnh của sự đoàn kết. Ông chia sẻ việc ký kết MOU này thực sự đánh dấu một giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa cộng đồng FDI và Chính phủ. Ban thư ký chính là 'chất keo' gắn kết chúng ta lại với nhau để tạo nên một tiếng nói thống nhất và mạnh mẽ hơn.

Trong giai đoạn tới đây, VBF cam kết sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực then chốt, như phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, thúc đẩy kinh tế số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chuyển đổi năng lượng. (Ảnh: VCCI/Vietnam+)

Thực tế, kể từ khi thành lập vào năm 1997, VBF đã khẳng định vị thế là kênh đối thoại công-tư hàng đầu, giúp tháo gỡ nhiều "nút thắt" về thể chế. Trong giai đoạn tới đây, VBF cam kết sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực then chốt, như phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, thúc đẩy kinh tế số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chuyển đổi năng lượng. Đây đều là những vấn đề "nóng" mang tính thời đại, đòi hỏi sự tham vấn chuyên sâu từ những chủ thể trực tiếp tham gia thị trường. Mô hình liên minh mới sẽ cho phép các hiệp hội thành viên phối hợp chặt chẽ hơn trong việc tổng hợp dữ liệu thực tế, từ đó đưa ra những kiến nghị chính xác, giúp Chính phủ và Quốc hội có thêm cơ sở thực tiễn để hoàn thiện khung khổ pháp lý.

Đồng quan điểm về tinh thần hợp tác, ông Joseph Uddo, Chủ tịch AmCham Việt Nam, đánh giá cao sự phối hợp giữa VCCI và các hiệp hội nước ngoài. Theo ông, sự thấu hiểu và chia sẻ thông tin từ cấp độ nghị định, thông tư đến các đạo luật lớn là chìa khóa để cải thiện môi trường kinh doanh.

“Không có vấn đề nào là quá lớn hay quá nhỏ để chúng tôi không thể cùng nhau phân tích pháp lý và đưa ra các khuyến nghị. Dù không phải lúc nào cũng đạt được mọi mục tiêu, nhưng quan trọng nhất là chúng ta luôn tìm thấy điểm chung và sự thỏa hiệp để cùng thúc đẩy nền kinh tế đi lên," ông Joseph Uddo chia sẻ.

VBF đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) về hoạt động giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: VCCI/Vietnam+)

Phát triển bền vững, hội nhập toàn cầu

Nhìn lại hành trình nửa đầu năm 2026, vai trò của VCCI với tư cách là cầu nối giữa doanh nghiệp và Chính phủ đã được thể hiện rất rõ nét. Phó giáo sư, Tiến sỹ Hồ Sỹ Hùng cho biết VCCI đã triển khai quyết liệt hai mảng công việc chính là đổi mới thể chế và hỗ trợ kết nối đầu tư. Những nỗ lực này đã chuyển hóa thành những con số thực tế đầy ấn tượng. Cụ thể, thông qua các ý kiến đóng góp trực tiếp cho Chính phủ và Quốc hội, VCCI đã góp phần vào việc cắt giảm tới 30% các thủ tục hành chính trong các tháng Tư và Năm vừa qua. Đây là kết quả của quá trình làm việc nỗ lực của đội ngũ chuyên gia nhằm đảm bảo các văn bản pháp quy từ Nghị định đến Nghị quyết của Chính phủ khi ban hành đều sát với hơi thở của đời sống kinh doanh.

Sự lạc quan về một chương mới của VBF được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp. (Ảnh: VCCI/Vietnam+)

Trong tầm nhìn xa hơn, Chủ tịch VCCI cho biết Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh dựa trên nền tảng cải cách triệt để và hội nhập quốc tế sâu rộng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, vai trò của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và sự lớn mạnh của doanh nghiệp nội địa được coi là hai động lực quan trọng, mang tính tương hỗ không thể tách rời.

Ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh: "Việc cải cách đã được thể hiện qua quá trình tái cấu trúc hành chính từ cấp trung ương đến địa phương. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam luôn coi FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) đóng vai trò rất có ý nghĩa trong việc thực hiện các mục tiêu này. Tinh thần đó, mục tiêu đó được thấy rõ ở rất nhiều địa phương khác nhau thông qua việc lắng nghe, tiếp cận các nhà đầu tư nước ngoài cũng như tìm các phương thức hợp tác để cải thiện hoạt động hiện nay và thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Đó là lý do, tôi tin tưởng Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong thời điểm hiện nay cũng như trong tương lai, cùng với các mục tiêu và hành động của Chính phủ Việt Nam.”

Tuy nhiên, để sự hợp tác đi vào chiều sâu, lãnh đạo VCCI cũng thẳng thắn đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với cộng đồng VBF trong giai đoạn mới. Thứ nhất, thay vì chỉ đưa ra những đề xuất mang tính nguyên tắc, các hiệp hội cần chủ động cung cấp các phân tích chính sách cụ thể từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp thành viên. Ví dụ điển hình như các vướng mắc trong Nghị định 46 về kiểm tra hàng hóa nhập khẩu cần được tổng hợp dữ liệu rõ ràng để VCCI có cơ sở phản biện sắc bén với Chính phủ. Thứ hai là vấn đề mang tính chiến lược, đó là việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là bài toán mà Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong thời điểm hiện nay cũng như trong tương lai, cùng với các mục tiêu và hành động của Chính phủ Việt Nam. (Ảnh: VCCI/Vietnam+) ​

Cụ thể, ông Hồ Sỹ Hùng dẫn chứng về mô hình của tập đoàn Nestle trong việc xây dựng chuỗi cung ứng cà phê tại Việt Nam và mong muốn VBF có thể đưa ra các phương án thực thi để giúp nhiều doanh nghiệp nội địa hơn nữa được tích hợp vào chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia. Ngoài ra, trước những thách thức từ các cuộc điều tra thương mại quốc tế, sự tham mưu và phản biện từ các hiệp hội sẽ là nguồn thông tin quý giá để Chính phủ có những điều chỉnh chính sách phù hợp, bảo vệ lợi ích quốc gia và doanh nghiệp.

Sự lạc quan về một chương mới của VBF được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp. Từ đại diện BritCham với sự quan tâm đến lĩnh vực dược phẩm, năng lượng; đến JCCI của Nhật Bản và các hiệp hội từ Hongkong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Singapore đều khẳng định Việt Nam là điểm đến đầy hứa hẹn. Ông Paul Marks từ Hiệp hội Doanh nghiệp Hongkong chia sẻ rằng tính quốc tế và dòng vốn mạnh mẽ từ Hongkong đang đổ vào Việt Nam chính là minh chứng cho niềm tin bền vững. Cùng với đó, đại diện của EuroCham cũng khẳng định cần nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ Việt Nam phát triển nhanh chóng trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi.

Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh mong muốn sự hợp tác giữa VCCI và VBF sẽ đi vào thực chất, không hình thức, nhằm xác định những giải pháp thực tế và hành động cụ thể để phát triển cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Ông tin tưởng sự hợp tác này hoàn toàn phù hợp với chương trình nghị sự của Chính phủ”./.

(Ảnh: VCCI/Vietnam+)

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