Bộ Công Thương đề nghị Tập đoàn Murphy Oil mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Bộ Công Thương cho biết Bộ Công Thương, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Eric M.Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil.

Theo Bộ Công Thương, Murphy Oil là Tập đoàn năng lượng toàn cầu của Hoa Kỳ có bề dày kinh nghiệm hơn 100 năm trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí tại Bắc Mỹ, Đông Nam Á, châu Phi cùng nhiều khu vực trọng điểm khác trên thế giới.

Murphy Oil có hoạt động dầu khí tại Việt Nam từ năm 2012, đang tham gia và là người điều hành nhiều hợp đồng dầu khí quan trọng tại các dự án: Lạc Đà Vàng, Hải Sư Vàng... với triển vọng sớm cung cấp thêm nguồn dầu khí, đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần phát triển kinh tế Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những đóng góp của Murphy Oil trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị Murphy Oil với vai trò người điều hành phối hợp với các bên liên quan tích cực triển khai các hoạt động dầu khí theo các hợp đồng dầu khí đã ký kết, đặc biệt là tại Lô 15-1/05 và Lô 15-2/17, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đặc biệt, trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị Murphy Oil tiếp tục nghiên cứu, xem xét triển khai hoạt động đầu tư, ký kết các hợp đồng dầu khí tại Việt Nam, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Eric M.Hambly - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil chia sẻ về chiến lược kinh doanh của Tập đoàn trên thế giới, trong đó Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng.

Lãnh đạo Murphy Oil cảm ơn Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Công Thương đã tạo điều kiện trong các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của Tập đoàn những năm qua và kiến nghị với Bộ Công Thương một số đề xuất liên quan đến hoạt động khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét tạo điều kiện tối đa theo đúng quy định pháp luật cho các hoạt động dầu khí của Tập đoàn Murphy Oil tại Việt Nam./.