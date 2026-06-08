Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành TW Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

Ngày 7-8/6/2026, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc và bầu Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm một Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch.

Ngày 7 và 8/6/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức trọng thể với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển."

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX; bầu 4 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX gồm các đồng chí: Phan Như Nguyện, Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định./.