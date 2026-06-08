Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đồng Nai

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 5274/VPCP-QHĐP ngày 06/6/2026 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đồng Nai, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, xử lý kiến nghị về bố trí nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu, các tuyến đường sắt đô thị và hạ tầng giao thông kết nối Sân bay Long Thành, kết nối vùng và các dự án trọng điểm của Đồng Nai; có văn bản trả lời địa phương trước ngày 10/6/2026.

Bên cạnh đó, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, xử lý kiến nghị về rà soát, điều chỉnh hợp lý các khu vực bô xít để vừa tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả trong từng giai đoạn, vừa bảo đảm yêu cầu pháp lý, môi trường, quốc phòng-an ninh và lợi ích lâu dài của quốc gia; có văn bản trả lời địa phương trước ngày 10/6/2026.

Về kiến nghị quản lý phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới thành phố Đồng Nai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Công văn số 5251/VPCP-NN ngày 5/6/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15/6/2026, đồng gửi Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp, báo cáo đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thành phố Đồng Nai được thành lập theo Nghị quyết số 30-NQ/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30/4/2026, có diện tích tự nhiên 12.737,18 km2, quy mô dân số trên 4,5 triệu người. Thành phố có 95 đơn vị hành chính xã, phường (62 xã và 33 phường) với 1.772 ấp, thôn, khu phố; trung tâm hành chính-chính trị của Thành phố Đồng Nai đặt tại phường Trấn Biên. ​ Năm 2025, kinh tế Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, quy mô kinh tế năm 2025 đạt gần 678 nghìn tỷ đồng, đóng góp trên 5% GDP cả nước, xếp thứ 4 cả nước. Với quy mô kinh tế lớn, nhưng Đồng Nai vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, đạt khoảng 9,63% năm 2025, là địa phương đứng đầu cả nước xét về mức độ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng do Chính phủ giao; đồng thời xếp thứ 7 cả nước về tốc độ tăng trưởng. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của Đồng Nai. Trong quý 1/2026, Đồng Nai vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao 9,76% cao nhất khu vực phía Nam./.

Đồng Nai: Cuối tháng 6 hoàn thành phê duyệt bồi thường 6 dự án trọng điểm UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu Chủ tịch 22 xã, phường có dự án đi qua hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 30/6/2026, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.