Tăng cường hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc

Chiều 8/6, tại Hà Nội, ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bà Hàm Huy - Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc đã đồng chủ trì Hội đàm giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Hoàng Công Thủy cho biết, thời gian qua thực hiện phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện và tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc ngày càng được củng cố vững chắc, đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thực chất.

Ông Thủy nhấn mạnh đây là minh chứng sinh động cho sự phát triển không ngừng của cơ chế đối ngoại nhân dân - một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong những năm qua, hai bên luôn duy trì các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo không gian cởi mở để chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc là hai tổ chức có vai trò tương đồng, cùng đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc.

Do đó, việc tăng cường trao đổi nghiệp vụ về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền đã giúp cả hai bên nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Một trong những điểm sáng nổi bật trong tiến trình hợp tác là việc triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức. Không chỉ dừng lại ở cấp Trung ương, các hoạt động giao lưu hữu nghị đã lan tỏa mạnh mẽ xuống các địa phương.

Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh biên giới như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh,... đã chủ động thiết lập và duy trì mối quan hệ giao lưu định kỳ với Chính hiệp các cấp của hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc). Các chương trình giao lưu nhân dân, xây dựng “Cụm dân cư biên giới bình đẳng, hữu nghị” được tổ chức thường xuyên, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự, thúc đẩy giao thương kinh tế vùng biên.

Thời gian tới, phát huy những thành tựu đã đạt được, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác toàn diện. Trong đó, hai bên chú trọng tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhân dân hai nước giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế, văn hóa.

Việc củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc không chỉ bảo vệ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, mà còn đóng góp quan trọng vào việc xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, cùng phát triển; thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng bền vững./.

Một số hình ảnh tại buổi Hội đàm:

Quang cảnh buổi Hội đàm giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bà Hàm Huy - Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)