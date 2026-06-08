Hà Nội và Cần Thơ xây dựng trục hợp tác chiến lược mới

Tại Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ diễn ra ngày 8/6 tại Cần Thơ, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị không chỉ ở việc mở rộng quan hệ hợp tác song phương mà còn nhằm tìm lời giải cho việc kết nối hiệu quả các động lực phát triển của đất nước.

Hai địa phương cần phối hợp hành động để biến những lợi thế riêng thành lợi thế chung của nền kinh tế quốc gia, từ đó hình thành các chuỗi giá trị, không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới.

Theo ông Trần Đức Thắng, Hà Nội là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, tài chính, thương mại và hội nhập quốc tế. Trong khi đó, Cần Thơ giữ vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có thế mạnh về nông nghiệp, logistics, chế biến nông-thủy sản và là cửa ngõ kết nối toàn vùng với cả nước cũng như quốc tế.

Sự kết hợp giữa một địa phương có lợi thế về thị trường, tài chính, khoa học công nghệ với một địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, chế biến xuất khẩu và dư địa phát triển rộng lớn sẽ tạo nên một trục hợp tác mang ý nghĩa chiến lược đối với cả hai bên.

Một trong những nội dung được Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh là việc xây dựng chuỗi liên kết kinh tế giữa vùng sản xuất và vùng tiêu thụ theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Theo đó, sự hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ cần vượt ra ngoài hoạt động tiêu thụ sản phẩm đơn thuần, hướng đến hình thành chuỗi liên kết toàn diện từ sản xuất, chế biến, bảo quản, logistics, phân phối đến xuất khẩu nhằm giảm chi phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng và tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai địa phương cần thúc đẩy hợp tác đầu tư theo hướng tạo ra các năng lực sản xuất mới. Hà Nội hiện tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế số và đổi mới sáng tạo, trong khi Cần Thơ có nhiều tiềm năng về logistics, chế biến nông - thủy sản, công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp và hạ tầng thương mại. Việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp của hai địa phương được kỳ vọng sẽ hình thành những dự án hợp tác cụ thể, có khả năng triển khai ngay trong thực tiễn.

Cùng với đó, việc xây dựng hành lang logistics và thương mại hiện đại giữa Hà Nội với Cần Thơ và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long được xem là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thương mại điện tử, kinh tế số và chuỗi cung ứng toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Hai địa phương cần tăng cường phối hợp trong phát triển hệ thống kho vận, trung tâm phân phối, logistics lạnh, kết nối dữ liệu thị trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa.

Một định hướng lớn khác là phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng, khai thác sự khác biệt và bổ trợ giữa các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử của Hà Nội với các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và văn hóa sông nước đặc trưng của Cần Thơ. Việc tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành, khai thác hiệu quả các đường bay và phối hợp quảng bá điểm đến được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng thị trường khách trong nước và quốc tế.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Hà Nội và Cần Thơ cũng cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hai bên có thể chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp, thương mại điện tử, du lịch thông minh và quản trị đô thị hiện đại, qua đó tạo động lực phát triển mới cho cả hai địa phương.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, không gian phát triển của địa phương đã được mở rộng đáng kể, tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và khát vọng lớn hơn. Với vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang tập trung phát huy vai trò đầu tàu trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng hai địa phương mà còn góp phần thúc đẩy liên kết vùng giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, phát huy hiệu quả các lợi thế bổ trợ lẫn nhau giữa hai cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Ông Lê Quang Tùng cũng ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của Hà Nội trong thời gian qua thông qua nhiều chương trình phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội và kết nối doanh nghiệp. Cần Thơ cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hạ tầng và nguồn nhân lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến nghiên cứu, hợp tác và triển khai dự án.

Tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết sau hợp nhất, Cần Thơ có diện tích khoảng 6.360 km2, gồm 103 đơn vị hành chính cấp xã, phường với quy mô dân số khoảng 4,2 triệu người. Năm 2025, quy mô nền kinh tế thành phố đạt khoảng hơn 306.000 tỷ đồng, tổng thu ngân sách hơn 26.000 tỷ đồng và khả năng tự cân đối ngân sách đạt khoảng 60%. Với hệ thống sông ngòi dày đặc, vị trí trung tâm vùng cùng mạng lưới giao thông đang được đầu tư đồng bộ, thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển logistics, công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ.

Đặc biệt, không gian biển và vùng duyên hải sau hợp nhất mở ra dư địa phát triển lớn cho kinh tế biển, cảng biển logistics, năng lượng tái tạo và nuôi trồng, khai thác thủy sản. Trên cơ sở đó, thành phố đã phê duyệt quy hoạch phát triển tích hợp sau hợp nhất với mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10% trở lên mỗi năm; đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD, tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP và hướng tới trở thành đô thị sông nước hiện đại, đặc sắc của Đông Nam Á vào năm 2050.

Trong quy hoạch phát triển, Cần Thơ định hướng xây dựng Khu kinh tế Cần Thơ gắn với cảng biển, phát triển hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, nghiên cứu hình thành khu thương mại tự do, phát triển khu hỗn hợp công nghiệp-logistics-khoa học công nghệ gắn với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cùng các hành lang kinh tế chiến lược kết nối toàn vùng.

Trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của hai địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề xuất bốn nhóm nội dung hợp tác trọng tâm với Hà Nội gồm: xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản; xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế và hạ tầng logistics; phát triển du lịch liên kết hai chiều; hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt, Cần Thơ đề xuất Hà Nội nghiên cứu hỗ trợ đầu tư một bệnh viện công trên địa bàn, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, gắn bó giữa hai thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn phát triển mới./.

Tăng trưởng kinh tế vượt 7,8%, Hà Nội tập trung đầu tư các dự án trọng điểm Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục là điểm sáng của Hà Nội trong quý 1/2026, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 252,0 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

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