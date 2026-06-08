Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Phu nhân Thủ tướng các nước Lào, Campuchia, Thái Lan tham gia hoạt động giao lưu văn hóa

Ngày 8/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 của Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Vương quốc Thái Lan, bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã cùng bà Vandara Siphandone, Phu nhân Thủ tướng Lào; bà Pich Chamony, Phu nhân Thủ tướng Campuchia và bà Thananon Niramit, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan đến thăm và có các hoạt động tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Cùng tham gia có bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; bà Kheng Sanvada, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia; bà Khan Manida, Phu nhân Bộ trưởng phụ trách Cơ quan Hàng không dân dụng Campuchia; bà Varaporn Phuangketkeow, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Bà Weeree Thitipoonya, Phu nhân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan; và bà Latana Siharaj, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam cũng cùng tham gia hoạt động giao lưu văn hóa này.

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, bày tỏ vui mừng khi gặp Phu nhân các Thủ tướng Lào, Campuchia và Thái Lan, Phu nhân Đào Thị Bích Thủy tin tưởng hoạt động lần này không chỉ là cơ hội để cùng tìm hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa của nhau mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự gắn bó và tin cậy giữa nhân dân các nước.

Các Phu nhân chụp ảnh chung tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phu nhân Đào Thị Bích Thủy chia sẻ Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan là những quốc gia láng giềng gần gũi, cùng chia sẻ không gian văn hóa Đông Nam Á giàu bản sắc. Các nước đều đề cao giá trị gia đình, lòng hiếu khách, tinh thần đoàn kết cộng đồng và sự tôn trọng các giá trị nhân văn. Chính những điểm tương đồng đó đã tạo nên sự đồng cảm tự nhiên, giúp nhân dân các nước ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh nỗ lực của các nhà lãnh đạo và các cơ quan chức năng, giao lưu nhân dân và các hoạt động kết nối văn hóa cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc vun đắp sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm giữa các dân tộc.

Trong chương trình, các Phu nhân cùng Đoàn đã thăm và nghe giới thiệu khái quát về lịch sử, không gian, kiến trúc và các giá trị tiêu biểu của khu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nơi được xem là cái nôi của nền giáo dục nước nhà và là biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam suốt gần một nghìn năm qua.

Tại không gian triển lãm “Sỹ tử 3 - Chuyện sỹ tử,” thuộc Nhà Thái Học, nằm trong khu Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, các Phu nhân cùng Đoàn đã được nghe giới thiệu về không gian sắp đặt nghệ thuật “Vườn Trạng Nguyên,” được tạo nên từ chất liệu thủ công truyền thống như tre, giấy dó, nón lá và mây tre đan; nơi quá khứ và hiện tại được giao thoa, tạo nên những dòng chảy văn hóa mới, biến di tích lịch sử Văn Miếu-Quốc Tử Giám trở thành điểm hẹn gắn kết của mọi thế hệ yêu mến lịch sử và văn hóa dân tộc.

Tiếp nối những câu chuyện văn hóa tại triển lãm, các Phu nhân đã giao lưu cùng nghệ nhân và trực tiếp trải nghiệm một số hoạt động thủ công truyền thống như vẽ họa tiết trên nón lá, thêu tay, xem dệt lụa. Những trải nghiệm gần gũi này giúp các vị khách nước ngoài cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của nghề truyền thống, sự khéo léo của người Việt và sức sống của các giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trước khi kết thúc chương trình, Phu nhân Thủ tướng các nước Lào, Campuchia, Thái Lan bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, rất tình cảm và chân tình của Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam dành cho Đoàn Phu nhân các nước.

Các Phu nhân đồng thời nhấn mạnh, thông qua hoạt động tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám lần này, Đoàn Phu nhân Thủ tướng ba nước cảm nhận được sự mến khách, thân thiện của người dân Việt Nam; giúp hiểu hơn về văn hóa, tinh thần hiếu học và những nét văn hóa đặc trưng, văn hóa vùng miền của người Việt Nam. Qua đây góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam với Lào, Campuchia, Thái Lan.

Phu nhân Đào Thị Bích Thủy hy vọng những tình cảm tốt đẹp được vun đắp từ những cuộc gặp gỡ chân thành như hôm nay sẽ góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường kết nối văn hóa và tạo nền tảng thuận lợi cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng./.

Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Phu nhân Thủ tướng các nước Lào, Campuchia, Thái Lan thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám Ngày 8/6/2026, tại Hà Nội, bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng Phu nhân các Thủ tướng Lào, Campuchia, Thái Lan thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám.