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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Thái Lan

Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

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Chiều 8/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba./.

(TTXVN/Vietnam+)
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