Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: 8 "bí kíp" vàng chinh phục môn Địa lý của chuyên gia

Cô Nguyễn Thị Hằng (HOCMAI) chia sẻ 8 lưu ý chiến lược về hệ thống kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và chuẩn bị tâm lý giúp sĩ tử bứt phá điểm số môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 đang bước vào giai đoạn đếm ngược quyết định. Nhằm giúp các sỹ tử 2k8 tối ưu hóa điểm số môn Địa lý, cô Nguyễn Thị Hằng, giáo viên tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI đã đưa ra phương pháp ôn luyện chiến lược chặng cuối.

Cô Hằng nhấn mạnh học sinh cần dừng việc nhồi nhét, thay vào đó là hệ thống hóa kiến thức theo từng mảng lớn và nghiêm túc rút kinh nghiệm từ các lỗi sai trong đề thi thử.

Đồng thời, việc làm chủ kỹ năng nhận biết câu hỏi bám sát Atlat, xử lý bài tập tính toán và tối ưu hóa thời gian tô phiếu trắc nghiệm là những yếu tố then chốt.

Trong những ngày sát nút này, việc duy trì nhịp sinh học cơ thể, kiểm soát tâm lý và giữ vững sự tự tin chính là chìa khóa vàng giúp các sĩ tử làm chủ phòng thi và đạt kết quả cao nhất./.