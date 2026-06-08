Diễn biến cụ thể thời tiết dịp thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026

Nhận định về xu thế thời tiết dịp Thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 từ ngày 10-12/6 (ngày thi chính thức từ ngày 11-12/6), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), nhiều khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông.

Nhiệt độ trong dịp thi trên phổ biến từ 20-35 độ C, có nơi trên 35 độ. Như vậy, thời tiết tương đối thuận lợi để các “sỹ tử” vượt vũ môn.

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10-12/6 tới, thời tiết phổ biến ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Tây Bắc cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.

Khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế, từ ngày 10-11/6, dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 12/6 ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ dự báo ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc ngày 10-11/6 có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; thấp nhất 25-28 độ C.

Cũng trong khoảng thời gian trên, khu vực Cao nguyên Trung Bộ dự báo thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 29-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 10-12/6, dự báo ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Với điều kiện thời tiết trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến nghị: “Phụ huynh có thể truy cập trang thông tin cảnh báo dông (cập nhật 15 phút/lần) của Cục Khí tượng Thủy văn http://hymetnet.gov.vn để có phương án di chuyển phù hợp cho các học sinh.”

Tình nguyện viên hỗ trợ che ô đón thí sinh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trước đó, sáng 8/6, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng phát đi thông tin cảnh báo từ nay đến ngày 14/6, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt từ khu vực tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có nơi nhiệt độ lên tới 40 độ C. Tuy nhiên thời tiết trên cả nước có sự phân hóa mạnh, đan xen giữa nắng nóng gay gắt và mưa dông. Đáng chú ý, tình trạng nắng nóng, độ ẩm thấp và gió khô làm vật liệu cháy rất dễ bắt lửa, trong khi mưa dông cục bộ kèm sấm sét là nguyên nhân tự nhiên trực tiếp gây cháy rừng trong những ngày tới.

Cụ thể, theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, từ nay đến ngày 14/6, tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%; chiều tối nay có mưa to đến rất to.

Trong khi đó, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam hoạt động, khu vực này có nhiều ngày mưa dông. Nguy cơ cháy rừng thấp hơn, nhưng vẫn cần đề phòng cục bộ ở những khu vực rừng khô hạn trong các ngày nắng gián đoạn.

Về nguy cơ cháy rừng, theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bắc Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt làm thảm thực bì khô kiệt, đẩy nguy cơ cháy rừng lên cấp IV (nguy hiểm) đến cấp V (cực kỳ nguy hiểm). Lớp không khí lạnh từ ngày 8/6 có thể mang đến mưa lớn diện rộng, làm giảm nhiệt nhưng lại kèm theo sấm sét, gió giật là nguyên nhân gây cháy rừng rất nguy hiểm. Đối với Trung Bộ, đây là khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng của nắng nóng đặc biệt gay gắt và hiệu ứng gió phơn. Do đó, mức cảnh báo cháy rừng duy trì tại khu vực này ở cấp V (báo động đỏ - cực kỳ nguy hiểm). Đáng chú ý, tốc độ lan lửa sẽ rất nhanh và khó kiểm soát nếu xảy ra cháy.

Trước thực trạng trên, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi dùng lửa trong rừng, ven rừng, không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng gay gắt; các chủ rừng, kiểm lâm tăng canh gác, tuần tra 24/24 tại các vùng trọng điểm; tiếp tục giám sát các điểm cháy thông qua dữ liệu vệ tinh, nhất là trong các khung giờ nắng nóng từ 11-16 giờ hàng ngày trước khi mưa xuống...

Đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng lưu ý hiện tại, hiện tượng El Niño đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại từ tháng 5/2026, dự báo một mùa khô khắc nghiệt hơn vào giai đoạn tới. Do đó, dù có mưa giải nhiệt trong tuần này, công tác chuẩn bị “4 tại chỗ" vẫn cần được duy trì nghiêm ngặt./.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng, yêu cầu bảo đảm an toàn công trình thủy lợi Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ; kiểm tra, rà soát công trình thủy lợi trọng điểm, công trình cấp nước sạch có nguy cơ xảy ra sự cố để chủ động phương án bảo đảm an toàn.