Lịch thi chi tiết các môn kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026

Chỉ còn hai ngày nữa, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước sẽ bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, so với năm 2025, số thí sinh dự thi năm nay tăng 61.642 em. Cả nước có 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.

Dưới đây là lịch thi chi tiết các môn:

(Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

Thi tốt nghiệp THPT: Siết chặt phòng chống gian lận công nghệ cao Chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ diễn ra Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, siết chặt phòng chống công nghệ cao là một trong những điểm được đặc biệt chú trọng trong công tác tổ chức thi.