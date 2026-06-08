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Lịch thi chi tiết các môn kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào các ngày 11 và 12/6 với sự đăng ký tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh trên khắp cả nước. Dưới đây là lịch thi chi tiết các môn.

Phạm Mai
Số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tăng 61.642 em so với năm trước. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tăng 61.642 em so với năm trước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chỉ còn hai ngày nữa, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước sẽ bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, so với năm 2025, số thí sinh dự thi năm nay tăng 61.642 em. Cả nước có 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.

Dưới đây là lịch thi chi tiết các môn:

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(Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)
(Vietnam+)
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Thi tốt nghiệp THPT

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